Terremoti | eruzioni vulcaniche e maremoti | nasce il Consorzio Europeo EPOS European

Terremoti ed eruzioni vulcaniche : a Potenza il Workshop Internazionale su studio - osservazione e comprensione dei fenomeni elettromagnetici associati : Dal 17 al 21 Settembre 2018 si svolgerà a Potenza il Workshop Internazionale ‘EMSEV 2018 Electromagnetic Studies of Earthquakes and Volcanoes‘, organizzato dall’Università degli studi della Basilicata, dall’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imaa) e dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. EMSEV è un gruppo di lavoro interdisciplinare che fa parte ...