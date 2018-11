Chiude Pernigotti | la «storica» del cioccolato nata nel 1860

vanityfair

: Una notizia amara Chiude la #Pernigotti: addio a un pezzo della storia dell’industria dolciaria italiana - @LaStampa - nicola_pinna : Una notizia amara Chiude la #Pernigotti: addio a un pezzo della storia dell’industria dolciaria italiana - @LaStampa - sole24ore : Pernigotti, la proprietà turca chiude lo stabilimento di Novi: in 100 a casa - repubblica : La proprietà turca chiude la #Pernigotti, a Novi Ligure rischiano il posto in 100 -

(Di mercoledì 7 novembre 2018)La storia italiana di, azienda dolciaria piemontese per tutti noi sinonimo di cioccolatini e torrone, finisce qui. Il gruppo turco Toksöz, che ne aveva acquisito la proprietà nel 2013, ha infatti annunciato la chiusura dello stabilimento produttivo di Novi Ligure, luogo dove nelStefanofondò quella prima drogheria subito fonte di successo e prestigio. La fabbrica di viale Rimembranza era rimasta l’ultimo vanto di italianità di un marchio che dovrebbe sopravvivere nel nome, ma la cui produzione sarà probabilmente spostata in via definitiva oltreconfine (quella della linea di snack alAmor era già stata trasferita in Turchia). LEGGI ANCHEIlva, parla una madre di Tamburi: «Qui ogni famiglia ha un caro da piangere» Una perdita per il Made in Italy, dunque, ma anche per quei 100 ...