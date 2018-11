Tav | Torino si mobilita per il ' sì' Appendino | ' In fretta analisi costi-benefici'

Il Sì Tav a Torino è la prima forza d'opposizione al governo. Alla faccia del PD (e di FI) : Siccome la politica non conosce il vuoto, gli spazi vanno occupati per legge fisica.E siccome il Partito Democratico (che andrebbe sciolto per liberare energie a sinistra attraverso una nuova organizzazione) è impegnato da mesi nel più noioso e insipido percorso congressuale della storia, ecco che altri soggetti ne prendono il posto per andare a esercitare quella necessaria funzione democratica che si chiama opposizione.È il ...

In piazza a Torino contro il sindaco Appendino e il no alla Tav : In piazza anche esponenti del mondo produttivo e della politica. "La sindaca sta dimostrano di non ascoltare una città in difficoltà. Presidente Amma in piazza: basta impedire sviluppo "Sono molto ...

A Torino il M5S ha un problema. La Tav : ... presidente dell'Unione industriale di Torino 'la Tav è fondamentale per una città internazionale come vogliamo che sia Torino, che deve essere capace di collegarsi al mondo. Sarebbe un controsenso ...

In piazza a Torino contro la sindaca Appendino e il no alla Tav : In piazza anche esponenti del mondo produttivo e della politica. "La sindaca sta dimostrano di non ascoltare una città in difficoltà. Presidente Amma in piazza: basta impedire sviluppo "Sono molto ...

Torino - in 500 alla prima manifestazione “Si Tav” contro la sindaca Chiara Appendino : “È prioritaria per la città” : Cinquecento persone si sono ritrovate in piazza questa mattina a Torino per manifestare il loro sostegno alla Tav e dire basta all’amministrazione Appendino. In piazza Castello, sotto la Prefettura, richiamati dal tam tam lanciato sui social dopo il voto di lunedì in consiglio comunale contro la Torino-Lione, c’erano tanti comuni cittadini, tra cui anche volontari di Torino 2006, rappresentanti del mondo produttivo e politico ed esponenti ...

Sì Tav in piazza a Torino - contestati Appendino e M5S. Il 10 novembre si replica : Anche Torino, dopo Roma, dice "basta". Alcune centinaia di persone, circa 500, si sono radunate davanti alla Prefettura, nella centrale piazza Castello, per chiede una città "senza Appendino" tra bandiere sì Tav, vessilli olimpici e slogan contro l'amministrazione 5 Stelle. Una manifestazione spontanea, nata dal tam tam dei social sull'onda emotiva del no del Consiglio comunale alla Torino-Lione.A protestare sono soprattutto ...

Tav - Appendino : la Torino-Lione non e' una priorita' : "Un sindaco non entra nel merito di queste manifestazioni: e' legittimo portare avanti battaglie politiche, ma io ritengo che la Torino- Lione non sia una priorita' per il paese - ha dichiarato Chiara ...

Chiara Appendino : “Ascolto chi protesta - ma la Tav è il passato. E Torino non è ferma” : Chiara Appendino è tornata ieri da Dubai. Parla per la prima volta dopo i violenti attacchi alla sua maggioranza arrivati dalle categorie produttive torinesi....

Di Maio : «I fondi tolti alla Tav per la metro 2 a Torino» Ma il cambio non si può fare Le nuove tensioni Lega-M5S : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

Di Maio : «I fondi tolti alla Tav per la metro 2 a Torino». Gli industriali : siamo preoccupati Ma il cambio non si può fare : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

Tav - Tria : prematuro quantificare gli effetti dello stop alla Torino-Lione : Al momento, il ministero dell'Economia e delle finanze non dispone di elementi informativi in merito alla data di chiusura dell'analisi costi-benefici in corso". La risposta di Tria ha provocato la ...

Di Maio : «I fondi tolti al Tav li usiamo per la metro a Torino» Gelo degli industriali : «Siamo davvero preoccupati» : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

Di Maio : i fondi sottratti a Tav saranno investiti per la metro 2 di Torino - gelo industriali : Il vicepremier: «Noi leali coi cittadini». Chiamparino: «Propaganda, spero venga a brindare al primo Frecciarossa per Lione, lui ha l’età per farlo, io lo spero»

Tav - Di Maio a Torino : “Io leale al contratto di governo. A chi protesta dico che i soldi resteranno sul territorio” : “La Tav è nel contratto di governo. Si deve portare avanti il contratto, perché altrimenti non ha neanche più senso andare avanti. A chi protesta perché stiamo mantenendo una promessa diciamo che i soldi che risparmieremo saranno reinvestiti sul territorio”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, a Torino per un incontro sulla Comital. “Utilizziamo quei denari per esempio per fare la metro due a Torino, per rilanciare le ...