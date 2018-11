NBA | a tu per tu con Luka Doncic | ' Al Real Madrid manca più Cristiano Ronaldo di me'

NBA – LeBron James apprezza l’arrivo di Chandler : “abbiamo firmato un campione esperto e intelligente” : LeBron James ha speso parole d’elogio per l’arrivo di Tyson Chandler in maglia Los Angeles Lakers, elogiando l’intelligenza tattica e l’esperienza dell’ormai ex Suns Tyson Chandler ha raggiunto il buyout con i Phoenix Suns. Il centro ha lasciato la franchigia dell’Arizona, alla quale era legato da un contratto da 13 milioni, per svincolarsi e firmare con i Los Angeles Lakers. l’arrivo di Chandler poterterà muscoli ed esperienza al roster ...

NBA – Anthony Davis chiama Cousins ai Pelicans : “in estate sarà free agent e spero…” : Anthony Davis spera in un ritorno di DeMarcus Cousins ai Pelicans: in estate ‘Boogie’ sarà free agent e potrà accordarsi con qualsiasi franchigia Qualche giorno fa, il coach dei Golden State Warriors, Steve Kerr, non ha usato mezze misure nell’affermare che la franchigia della Baia in estate non rinnoverà il contratto di DeMarcus Cousins. ‘Boogie’ sarà dunque free agent in estate e libero di accordarsi con qualsiasi franchigia. Anthony ...

Risultati NBA : duro -30 per Minnesota - crollano Sixers e Lakers - risorgono invece gli Wizards : NBA, sconfitte cocenti per Sixers e Lakers, così come per Minnesota che ha preso un -30 durissimo da Portland NBA, sei le gare della notte americana, senza tener conto della vittoria dei Bucks sui Kings della serata di ieri. I Los Angeles Lakers non riescono proprio a prendere un ritmo decente, la squadra di LeBron e soci è caduta sul parquet di casa contro i Raptors dopo la vittoria con Portland, 107-121 il finale. 18 punti per James, ...

NBA - Lakers passano a Portland. Vittorie per San Antonio e Houston : Continua la striscia positiva di San Antonio. Gli Spurs centrano la quarta vittoria di fila imponendosi in casa contro New Orleans , 109-95, . Marco Belinelli resta sul parquet 27 minuti segnando 14 ...

NBA - obiettivo sugli Houston Rockets : scatti d'autore per Paul - Harden & Co. : L'obiettivo di Matteo Marchi questa volta mette a fuoco gli Houston Rockets di Chris Paul, James Harden e Carmelo Anthony. Uno sguardo originale, con scatti in bianco&nero, per una delle squadre più ...

NBA - quarta in fila per San Antonio - Davis non salva i Pelicans al 5° ko consecutivo : Gli Spurs vincono con il loro marchio di fabbrica, la difesa: tengono New Orleans a 17 punti nel primo quarto e a 39 in tutto il primo tempo , entrambi minimi stagionali per la squadra di coach Gentry,...

NBA - Oladipo fa la stella : tripla e recupero decisivo per la vittoria contro Boston : Se a inizio stagione la griglia di partenza della Eastern Conference vedeva avanti Boston, Toronto e Philadelphia in ordine sparso, questo inizio di stagione potrebbe aver rimescolato le carte. E non ...

Risultati NBA – I Lakers non danno scampo a Portland - sorrisi anche per Spurs e Rockets : I Lakers vincono in trasferta sul parquet di Portland, bene anche Indiana e Atlanta che portano a casa il successo contro Boston e Miami Ancora una notte di spettacolo sui parquet oltreoceano. Il divertimento è iniziato nella serata del sabato italiano con la vittoria dei Sixers sui Pistons. I primi a sorridere sono gli Hornets, che hanno trionfato senza fatica contro i Cleveland Cavaliers, per 126-94. I padroni di casa sono stati ...

Risultati NBA – Golden State stende Minnesota - Clippers a valanga sui Magic : sorrisi per Toronto e Indiana : I Warriors non danno scampo ai Timberwolves, superandoli con il punteggio di 116-99. Bene anche Clippers e Toronto, ko invece i Bulls contro Indiana Una serata piena di emozioni e colpi di scena in Nba, tante gare e tanti Risultati a sorpresa che non smettono di entusiasmare i tifosi. Golden State non lascia scampo a Minnesota, infilando la nona vittoria su dieci gare in questo avvio di stagione. Il trio Durant-Curry-Thompson è ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 Novembre) : Golden State prosegue la striscia vincente - Gallinari e i Clippers tornano alla vittoria : Otto partite nella notte NBA. Non si ferma la striscia vincente dei Golden State Warriors, arrivati alla loro settima vittoria consecutiva dopo aver sconfitto per 116-99 i Minnesota Timberwolves. Decisivo l’ultimo quarto, chiuso con un parziale di 33-12 in favore dei campioni in carica. Doppia doppia per Kevin Durant, autore di 33 punti e 13 rimbalzi, ma ottima gara anche per gli “Splash Brothers” con Steph Curry che chiude con ...

NBA : i Clippers travolgono i Magic - 13 punti per Danilo Gallinari : Orlando Magic-L.A. Clippers 95-120 Il terzo indizio sarebbe stato una prova e i Clippers hanno voluto fugare ogni dubbio, evitare la messa in discussione del terzo ko in fila, nonostante il giro di ...

NBA - Kevin Love si opera al piede : lungo stop per il giocatore dei Cavs : Kevin Love costretto ad operarsi ad un piede, i tempi di recupero dovrebbero essere decisamente lunghi, altri guai per i Cavs Kevin Love sarà costretto ad operarsi al piede. Una notizia che era nell’aria ed ora è di fatto ufficiale. Il cestista dei Cleveland Cavs dovrà finire sotto i ferri perdendo dunque una bella fetta di stagione. Si parla di un lungo stop infatti per Kevin Love, tra due settimane, dopo l’operazione, se ne ...

NBA – Coach Kerr sincero : “Cousins? Non abbiamo i soldi per confermarlo - sarà free agent” : Coach Kerr ha svelato il futuro di DeMarcus Cousins: il prossimo anno non sarà un giocatore dei Golden State Warriors. Non c’è abbastanza spazio nel salary cap per un rinnovo Coach Kerr lo aveva detto già in passato, questa potrebbe essere l’ultima stagione in cui il gruppo storico dei Golden State Warriors resterà unito. Dopo il rinnovo di Curry, in estate batteranno cassa Klay Thompson e Kevin Durant (dato per partente, ma ...