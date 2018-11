Vittorio Sgarbi | ' Meglio Mussolini e tutti i ministri del regime fascista di Di Maio'

La Zanzara - Vittorio Sgarbi umilia Luigi Di Maio : 'Benito Mussolini e tutti i ministri fascisti meglio di lui' : Il fascismo, continua il critico d'arte e sindaco di Sutri, 'non è di per sé il male, il fascismo è una scelta politica discutibile e sbagliata, è in assoluto un errore dell'umanità la persecuzione ...

Sutri Casapound risponde ai 'vaneggiamenti quotidiani' di Vittorio Sgarbi : 'Né minacce - né striscioni' : L'autogol politico del sindaco è l'unico dato rilevante della vicenda: ove si ammette che 'sempre di più la politica a Sutri appare impervia e miope' si può solo evincere una tardiva intuizione del ...

Morte Desirèe - Fico contro Salvini : "Ruspe? No - serve amore"/ Duello a distanza - l'attacco di Vittorio Sgarbi : Morte Desirée, Fico: "No Ruspe, serve più amore". Salvini ribatte: "No, ci vogliono legge e ruspa". La nuova querelle a distanza fra il ministro e il numero uno della camera(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 21:25:00 GMT)

Matrix - la durissima profezia di Vittorio Sgarbi sul M5S : 'Alle europee...' : "Alle europee i 5 stelle perderanno almeno 10 punti". E' la profezia di Vittorio Sgarbi espressa durante Matrix di ieri sera. Ospite di Nicola Porro , Sgarbi ha aggiunto: "Di Maio è un problema ...

Vittorio Sgarbi : 'Non c'è stata nessuna manina - Di Maio ha problemi psichiatrici' : Il deputato del Gruppo Misto ex Forza Italia e critico d'arte, Vittorio Sgarbi, ha attaccato molto duramente alla Camera il Vicepremier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio [VIDEO], sulle presunte manipolazioni avvenute all'interno del decreto fiscale la famigerata 'manina' dietro al decreto sulla pace fiscale denunciate ieri sera dal capo del Movimento 5 Stelle, a Porta a Porta, il programma condotto in tarda serata ...

Vittorio Sgarbi offende pesantemente Luigi Di Maio : “È un caso psichiatrico - torni a scuola” [VIDEO] : Vittorio Sgarbi, ancora una volta trova parole non per nulla carine per Luigi Di Maio. Il critico d’arte e deputato del Gruppo Misto ha espresso il duro giudizio sul vicepremier durante un intervento alla Camera: “Non è possibile che un ministro di due ministeri non sappia che i poteri sono tre: legislativo, esecutivo e giudiziario” Duro attacco di Vittorio Sgarbi contro Luigi Di Maio in Parlamento. Durante un ...

Vieni da me - Caterina Balivo vede Vittorio Sgarbi ed entra in modalità 'capra - capra - capra' : Caterina Balivo ha ospitato a Vieni da me , su Raiuno, Vittorio Sgarbi e lo ha ricevuto con una specie di statuina a forma di capra. Poi la stessa conduttrice ha rilanciato sul suo profilo Twitter una ...

Vittorio Sgarbi/ “Mio figlio? Mi occupo delle sue fidanzate...” (Vieni da me) : Vittorio Sgarbi a Vieni da me: “Mio figlio? Mi occupo delle sue fidanzate...”. Le ultime notizie sul critico d'arte, ospite di Caterina Balivo. Le rivelazioni sulle donne...(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 15:19:00 GMT)

Vittorio Sgarbi HA COMPRATO IL CERVIA/ Ufficiale : è il nuovo presidente del club romagnolo di Serie D : VITTORIO SGARBI ha COMPRATO il CERVIA. Ufficiale: è il nuovo presidente del club romagnolo di Serie D. "Ho chiesto consigli a Berlusconi, voglio arrivare in Serie A."(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 22:23:00 GMT)

CartaBianca - Vittorio Sgarbi vs Mario Giordano. Il critico : “Fate tacere questa rana! La legge non è sacra - Dio è sacro - imbecille!” : Mario Giordano da una parte, Vittorio Sgarbi dall’altra: protagonisti di una lite furibonda a Carta Bianca. L’arresto di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, accende il dibattito nel talk di Rai3 che trascende con insulti e urla in diretta televisiva. Per il giornalista la violazione della legge non può essere giustificata usando come scusante la disobbedienza civile: “La nostra bussola in questo momento è il rispetto della legge. La ...

Vittorio Sgarbi VS MARIO GIORDANO - LITE A CARTABIANCA / Video - Bianca Berlinguer : "Basta - la butto fuori!" : VITTORIO SGARBI e MARIO GIORDANO sono stati protagonisti di una LITE a CARTABianca a causa dei diversi punti di vista sul caso Riace. La replica di Bianca Berlinguer.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 09:04:00 GMT)

Vittorio Sgarbi : "Reddito d'intelligenza invece che quello di cittadinanza. Va premiato il merito - la proposta del governo umilia le persone" : Se avete sempre sostenuto che in Italia non viene premiato il merito, forse sarete d'accordo con la nuova proposta/provocazione di Vittorio Sgarbi. Il deputato di Forza Italia e sindaco di Sutri si scaglia, a suo modo, contro il Reddito di cittadinanza. La manovra pentastellata secondo il critico d'arte "crea solo sacche di parassitismo".La sua proposta consiste nel cambiare le fasce di cittadini che potrebbero beneficiare dei 780 euro promessi ...

Vittorio Sgarbi e la rivelazione su Silvio Berlusconi che non ti aspetti : Vittorio Sgarbi svela e rivela i piani di Silvio Berlusconi Dopo la rottura, tra Vittorio Sgarbi e Silvio Berlusconi pare essere tornato il sereno. A confessarlo, in un’intervista ai Lunatici su Rai Radio2, è lo stesso vulcanico critico d’arte che aveva annunciato in settimana il suo addio a Forza Italia, offeso anche dallo sgarbo del Cav che non si era recato a Sutri dove il sindaco Sgarbi aveva dedicato un giardino cittadino a ...

Silvio Berlusconi - Vittorio Sgarbi svela i piani : 'Non gli frega più nulla della politica. E Mara Carfagna...' : 'Oggi l'ho incontrato, abbiamo fatto nuovi accordi, voglio trasformare Forza Italia in una nuova realtà politica, con idee e persone nuove - ha spiegato Vittorio -. Il gruppo è una cosa, il partito è ...