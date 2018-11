Maltempo | Tajani visita Terracina | “Il governo attivi il fondo Ue”

meteoweb.eu

: Domani alle 16 sarò a Terracina per visitare le zone colpite dal maltempo:il centro storico,le strutture balneari e… - Antonio_Tajani : Domani alle 16 sarò a Terracina per visitare le zone colpite dal maltempo:il centro storico,le strutture balneari e… - Antonio_Tajani : Sono al lavoro per preparare tutte le iniziative possibili a sostegno degli italiani colpiti dall’ondata di maltemp… - Antonio_Tajani : Un ringraziamento ai volontari, alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. Una preghiera per le vittime e un mes… -

(Di sabato 3 novembre 2018) A, come in altre zone d’Italia colpite dal, “c’e’ uno scenario da apocalisse”: “mi auguro che ilsubito ildi solidarieta’ europeo e faccia il conto dei danni senza perdere tempo”. Lo ha detto il presidente del parlamento europeo, Antonio, al termine della suanel comune dell’Agro Pontino, dove ha incontrato anche i sindaci di Fondi e Gaeta.ha riferito di “muri sfondati da tegole, alberi secolari sradicati, case scoperchiate” e “di gente terrorizzata”. Una situazione, ha sottolineato, che “non riguarda solo il Lazio, ma anche il Veneto e il Friuli”, e “che sta mettendo in ginocchio l’agricoltura”. Cosa puo’ fare l’Europa? “L’Italia – ha detto– deve chiedere di attivare il ...