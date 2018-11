Grande Fratello Vip | Ela Weber contro Francesco Monte Il consiglio a Giulia Salemi | ' Non

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona e l'impensabile messaggio a Francesco Totti : Ilary Blasi di stucco : Dopo la lite avvenuta nella diretta di giovedì 25 ottobre del Grande Fratello Vip con la conduttrice Ilary Blasi , Fabrizio Corona , preso dalla rabbia, aveva promesso di rivelare notizie sconcertanti ...

Grande Fratello Vip 3 - nuovo scontro tra Francesco Monte e Giulia Salemi : "Non permettergli di trattarti così, sei un fiore e chi fa piangere un fiore fa morire un po' il mondo", le dice. Successivamente l'influencer si chiude in un silenzio che non preannuncia niente di ...

Grande Fratello Vip - cattiverie anonime contro Cecchi Paone : cosa c'è dietro / Video : 'Non ti rendi conto che interrompi sempre', 'dovresti notare gli sbadigli intorno a te', 'dormi di meno'. Alessandro Cecchi Paone è un po' offeso. Al Grande Fratello Vip hanno fatto un gioco: scrivere ...

Grande Fratello Vip - Jane contro Francesco : “Mi ha accusato di secondi fini” : Jane Alexander e Francesco Monte, scontro al Gf Vip 2018 Jane Alexander e Francesco Monte si sono scontrati al Grande Fratello Vip 3. All’attrice non sono andate proprio giù le parole che Francesco ha speso sul bacio di Giulia Salemi e Martina Hamdy. Ha detto di avere tante amiche che si amano e che avrebbe […] L'articolo Grande Fratello Vip, Jane contro Francesco: “Mi ha accusato di secondi fini” proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip 3 : il daytime del 2 novembre 2018 : ...

Grande Fratello Vip 3 : il daytime del 2 novembre 2018 in diretta dalle ore 16 : 10 : Grande Fratello Vip è il reality show in onda su Canale 5, condotto in prima serata da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista, ogni lunedì sera.Oltre alla puntata in onda in prima serata, ogni giorno sarà possibile seguire il daytime nelle varie finestre in onda sulle reti Mediaset.prosegui la letturaGrande Fratello Vip 3: il daytime del 2 novembre 2018 in diretta dalle ore 16:10 pubblicato su ...

Grande Fratello Vip - Corona dopo aver insultato Totti fa marcia indietro : "Sei un grande" : L'ex re dei paparazzi, dopo la lite con Ilary Blasi aveva dato dell'analfabeta al capitano della Roma. Oggi arriva invece l'elogio.

Grande Fratello Vip raddoppia ancora : Alfonso Signorini e Ilary Blasi Cambio di palinsesto in arrivo per Grande Fratello Vip 2018: il reality show condotto da Ilary Blasi offrirà ancora un doppio appuntamento settimanale ai propri telespettatori. Oltre all’ottava puntata programmata per lunedì 5 novembre, gli inquilini della casa più spiata di Cinecittà troveranno ospitalità nel prime time di giovedì 8 novembre. La situazione è analoga rispetto a quella che si è verificata giovedì ...

Grande Fratello Vip 3 : Francesco Monte fa infuriare Giulia Salemi : Giulia Salemi in lacrime per Francesco Monte al GF Vip 3 È bastata una battuta di troppo per far scoppiare una lite tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Un’amicizia litigarella quella dei due gieffini che non riescono a trovare un punto d’incontro, passando da contrasti feroci a coccole da innamorati. Le faccende di casa e il pranzo, hanno finito per generare discordia nella casa del GF Vip 3. Ela Weber ha elogiato, davanti a ...

Grande Fratello Vip - il rimorso di Jane Alexander dopo l'uscita di Elia : 'Ero alcolizzata e il mio ex...' : Ora che nella casa del Grande Fratello Vip non c'è più Elia Fongaro, Jane Alexander comincia a sentire sempre più forte il peso della solitudine, dopo che i due si sono legati in modo sempre più forte.

Grande Fratello Vip - puntata speciale : giovedì 8 novembre. Il reality-show sfida ancora una volta la Rai : La sconfitta agli ascolti di giovedì scorso, 25 ottobre, contro L'Allieva, in onda su Rai 1, non ha assolutamente intimorito i produttori del Grande Fratello Vip . Infatti la prossima settimana l'...

Grande Fratello Vip - Cecchi Paone contro Ela Weber : 'Perché dormi come un barbone?' : In attesa della puntata straordinaria del Grande Fratello Vip prevista per giovedì 8 novembre, si consuma un piccolo scontro tra Ela Weber e Alessandro Cecchi Paone a causa del lettino 'da barbone' ...

Grande Fratello VIP 2018 - il meglio del peggio di Francesco Monte : Amato e detestato, un piacione che non sfugge mai alle polemiche, ultimamente ne sta facendo incetta per delle dichiarazioni che hanno lasciato scossa l'opinione pubblica, nonostante ciò il suo carattere è forte, riuscendo a schivare le malelingue che da un anno a questa parte lo attanagliano.Parliamo di Francesco Monte e del percorso nel suo Grande Fratello VIP costellato di discussioni, un affetto speciale chiamato Giulia Salemi e ...

Grande Fratello Vip - Maria Monsè svela la figlia : 'Ha 13 anni e sui social...'. Il delirio : l'avete vista? : Potere del Grande Fratello Vip . Quando Maria Monsè , chiacchierando con i coinquilini, nomina la figlia 13enne Perla Maria citando il suo profilo Instagram , i numeri della baby star dei social in ...