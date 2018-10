Halloween | l’allarme degli animalisti | “Tenete a riparo i gatti neri” Cosa rischiano

caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 ottobre 2018)e ineri: attenzione, sono in pericolo. Un appello in difesa deineri in vista di: l’ha lanciato Enpa Monza e Brianza attraverso la propria pagina Facebook, con un lungo post in cui i proprietari di questi animali vengono invitati “a monitorarli per quanto possibile in questo periodo e a tenerli al sicuro in casa nei giorni attorno al 31 ottobre, soprattutto durante le ore serali e notturne”. Se infatti i volontari di Enpa vogliono evitare allarmismi sottolineando che “oggi sono rimaste poche le persone che preferiscono cambiare direzione se un micio nero attraversa la strada e sono invece numerosi gli estimatori deiche vedono nel mantello di questo colore un tocco di fascino in più”, ribadiscono anche che “un po’ di prudenza non guasta”. Anche perché, nonostante siano passati secoli dai tempi ...