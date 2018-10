Tav | Conte | “Stiamo ultimando l’analisi costi-benefici Faremo sintesi” Toninelli

Gelo Conte-Casalino. E il porTavoce "punito" tiene un basso profilo : Quando il ministro dell'Economia, in un'intervista a Famiglia Cristiana, aveva commentato così le minacce di Casalino ai funzionari di Via XX Settembre: 'Non desidero commentare volgarità e minacce ...

Conte - Salvini e Di Maio - cena insieme : «Avanti compatti». Sul Tavolo anche la Rai : L’incontro per provare a risolvere i nodi rimasti sul tavolo di M5S-Lega dopo aver trovato l’accordo sul dl fisco

Manovra - la bocciatura sul Tavolo della Ue La lettera di Tria non basta a rassicurare Le telefonate di Conte a Juncker e Merkel : Per la prima volta verrebbe respinta una Manovra, poi 3 settimane per riformularla. A Bruxelles nessuna sorpresa per la lettera del ministro dell’Economia Giovanni Tria

Manovra - Conte : "Pronti al Tavolo con l'Ue - ma no pregiudizi inaccettabili/ Tria risponde a lettera Moscovici : Manovra Economica, l'Italia risponde alla lettera Ue di critica: Conte-Tria, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:39:00 GMT)

MANOVRA ITALIA - TRIA RISPONDE A LETTERA UE/ Conte : “pronti a Tavolo con Commissione ma non cambiamo” : MANOVRA Economica, l'ITALIA RISPONDE alla LETTERA Ue di critica: Conte-TRIA, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:50:00 GMT)

Conte : tornare a G8 - Putin al Tavolo per risolvere problemi : Roma, 22 ott., askanews, - 'La Russia è importante player per tutte le crisi internazionali, ed è evidente che dovendo fare politica internazionale, volendo prestare attenzione non solo al proprio orto, bisogna assolutamente auspicare un dialogo con la Russia. L'ho detto subito al G7, e bisogna muoversi per arrivare a un ...

Figc - l’ex presidente Tavecchio : “Sostituire Ventura? Solo Conte mi sarebbe piaciuto” : Dopo il disastro Mondiale, è tornato a parlare l’ex presidente della Figc Carlo Tavecchio. Quest’ultimo ha parlato a Fiumicino dove si stanno svolgendo l’elezioni per la presidenza della Figc. Tavecchio ha parlato a lungo ai cronisti presenti, ecco le dichiarazioni riportate da TMW. Alle domande su una passata sostituzione di Ventura, l’ex presidente ha fatto […] L'articolo Figc, l’ex presidente Tavecchio: ...

Manovra - Conte : disponibili a Tavolo Ue : 12.58 Nella lettera spedita alla Commissione Ue sulla Manovra, "abbiamo ribadito che siamo assolutamente in Europa,vogliamo dialogare con le istituzione Ue,non mettiamo in discussione il ruolo della Commissione Ue". Così il premier Conte alla stampa estera. E aggiunge:"abbiamo spiegato la direzione della nostra politica economica","ma siamo disponibili a metterci a un tavolo con la commissione". E poi: non vogliamo un'anarchia,vogliamo ...

Ira della Lega sul porTavoce di Conte : "Casalino parla solo a nome del M5S" : Roma - La buffonata della "manina" è stata per Giancarlo Giorgetti la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, infatti, si è sentito chiamato direttamente in causa da Luigi Di Maio e non sembra l'abbia presa bene. D'altra parte, era da tempo che con il M5s la tensione era in salita. Almeno da inizio ottobre, quando all'indomani di uno dei vertici di maggioranza sulla manovra, tra M5s e Lega è ...

TennisTavolo - World Cup Parigi 2018 : in semifinale le prime quattro teste di serie. Cinesi e tedeschi a contendersi il titolo : Si sono disputati nella giornata di ieri gli ottavi ed i quarti di finale della World Cup di Tennistavolo: dopo la prima fase a gironi di venerdì, sabato sono rimaste in corsa per il titolo le prime quattro teste di serie. Oggi in semifinale ci saranno due derby: nella parte alta del tabellone si sfideranno i Cinesi Fan Zhendong, numero 1, e Lin Gaoyuan, numero 4, mentre nella parte bassa saranno opposti i tedeschi Timo Boll, numero 2, e ...

Polemica decreto - Salvini : “Conte ha la mia stima - ma sTavolta chiederò copia del testo” : "Io ho detto non vi va bene, ve lo siete scritti, ve lo siete letti, avete cambiato idea, ve lo riscrivete e a me va bene, perché io dalla sera alla mattina non cambio idea". Così il leader della Lega poche ore prima del Consiglio dei ministri che dovrà risolvere la questione del decreto fiscale.Continua a leggere

Salvini : 'Conte ha la mia stima - ma sTavolta chiederò copia del testo' : 'Conte ha la mia stima e ha sempre ragione, l'unica cosa è che stavolta chiederò che quando lui leggerà il decreto e Di Maio prenderà nota, una copia la voglio anche io. Altrimenti poi non vorrei che ...

Salvini : 'Conte ha la mia stima - ma sTavolta chiederò copia del testo' : 'Conte ha la mia stima e ha sempre ragione, l'unica cosa è che stavolta chiederò che quando lui leggerà il decreto e Di Maio prenderà nota, una copia la voglio anche io. Altrimenti poi non vorrei che ...

La manovra sul Tavolo dell'Ue - Juncker chiama Conte : prove di dialogo : «Non c'è fretta e non spetta ai capi di Stato e di governo valutare i budget degli altri stati». La telefonata a palazzo Chigi promessa in mattinata, Jean Claude Juncker la fa...