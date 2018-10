Phil Spencer è orgoglioso del fatto che Red Dead Redemption 2 giri meglio su Xbox One X

Phil Spencer torna in Giappone per incontrare sviluppatori e publisher : Phil Spencer è sempre stato molto attento alle richieste dei fan Xbox che desiderano giocare a giochi Giapponesi su Xbox One e, a tal proposito, ha viaggiato in Giappone per incontrare sviluppatori ed editori per negoziare la presenza di titoli di questo tipo sulla console.Di conseguenza, spesso vediamo i giochi Giapponesi in prima fila durante le conferenze di Microsoft in occasione di eventi come l'E3 e titoli inaspettati che spuntano su Xbox ...