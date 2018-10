Raffaella Mennoia in Ospedale! Ecco che Cosa è Accaduto!

Raffaella Mennoia - sfogo privato su Instagram/ Rivale in amore? “Ho sopportato ma adesso basta!” : Raffaella Mennoia un paio di giorni fa, ha aperto una parentesi personale del tutto inaspettata sul suo profilo di Instagram, ecco il suo sfogo e i motivi dell'accaduto.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 17:54:00 GMT)

Jack Vanore - Uomini e Donne/ Dal trono a Raffaella Mennoia : poi la domanda a Gemma Galgani… : Jack Vanore è l'attuale opinionista del trono classico di Uomini e Donne. Al suo fianco anche Tina Cipollari, Gianni Sperti e Mario Serpa, l'intervista al Magazine.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:54:00 GMT)

Uomini e donne - Raffaella Mennoia brutale : 'Per te non spreco neppure un post' - chi polverizza : Un duro sfogo di Raffaella Mennoia , autrice di Uomini e donne , piovuto sui social. Sembra che la Mennoia abbia un conto in sospeso con una persona di cui, ancora, non è stato fatto il nome. ...

Uomini e Donne - furia Raffaella Mennoia : 'Non è finita qui'. Con chi ce l'ha l'autrice di Maria De Filippi : Raffaella Mennoia si è lasciata andare a un lunghissimo sfogo tramite Instagram stories nella serata di ieri, mercoledì 24 ottobre, contro persone ignote. Infatti, dal primo messaggio comparso in ...

Uomini E Donne : scelta in arrivo? Raffaella Mennoia rivela degli indizi strani… : Raffaella Mennoia rivela degli indizi strani che mandano in delirio il pubblico di Uomini e Donne Raffaella Mennoia, una delle autrici di Uomini e Donne, probabilmente la più conosciuta dal pubblico di Canale 5,... L'articolo Uomini E Donne: scelta in arrivo? Raffaella Mennoia rivela degli indizi strani… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne/ Prima scelta in arrivo? L'indizio di Raffaella Mennoia : si tratterebbe di... (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. In arrivo la Prima scelta? Raffaella Mennoia lancia L'indizio su Instagram: sarà Mara Fasone la Prima a scegliere?(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - trono classico : gli indizi di Raffaella Mennoia. “Non posso dirvi di più” : Uomini e Donne, il trono classico sta per vedere nascere la prima coppia della stagione? Beh, alcuni rumors in merito arrivano direttamente dalla redazione del dating-show di Maria De Filippi ed è una delle autrici più conosciute al grande pubblico, Raffaella Mennoia, a regalare alcune anticipazioni ai fan di Uomini e Donne. A tal proposito, l’ex postina di C’è posta per te sembra aver superato il momento buio della scorsa ...

Uomini e Donne - i messaggi criptici dell'autrice Raffaella Mennoia : il tronista che potrebbe già scegliere : Ritornano i messaggi misteriosi dell'autrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia . L'ex postina di C'è posta per te è solita fare storie sul suo profilo Instagram molto ambigue causando nel pubblico ...

Raffaella Mennoia e gli strani indizi : scelta in arrivo a Uomini e Donne? : Raffaella Mennoia rivela degli indizi strani che mandano in delirio il pubblico di Uomini e Donne Raffaella Mennoia, una delle autrici di Uomini e Donne, probabilmente la più conosciuta dal pubblico di Canale 5, ha pubblicato delle storie abbastanza strane. Sul suo profilo Instagram, infatti, proprio nelle ultime ore ha lasciato intendere che negli studi […] L'articolo Raffaella Mennoia e gli strani indizi: scelta in arrivo a Uomini e ...

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia - la foto in ospedale preoccupa i fan : C’è un po’ di preoccupazione per Raffaella Mennoia, la storica autrice di Uomini e Donne che da anni lavora a fianco di Maria De Filippi. La donna, con un post su Instagram, ha fatto sapere di essere in ospedale. Il motivo non lo ha specificato, ma dalla foto è evidente un cerotto sul collo, che di solito si utilizza dopo un intervento alla tiroide. Subito, dopo il tram-tram iniziale con la diffusione della notizia via social, c’è stato allarme ...

Uomini e donne - l’autrice Raffaella Mennoia finisce in ospedale : C’è preoccupazione tra i fan di Uomini e donne: Raffaella Mennoia, autrice del dating show condotto da Maria De Filippi, posta una foto direttamente da una stanza d’ospedale. Sorride, fa una smorfia e strizza l’occhio, ma sulla gola c’è un cerotto. Non è chiaro che cosa sia successo alla Mennoia, che recentemente è intervenuta anche sullo scandalo di Sara Affi Fella, ma sui social cita Il manuale del guerriero della luce ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella? 'Non sanno capire' - l'ultimo siluro di Raffaella Mennoia contro l'ex tronista : Le dichiarazioni dell'autrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia al magazine di Uomini e Donne sul caso Sara Affi Fella fanno molto discutere i telespettatori del dating-show pomeridiano. In ...

Raffaella Mennoia su Sara Affi Fella : nuovo chiarimento dell’autrice : Raffaella Mennoia su Sara Affi Fella: nuova puntualizzazione dell’autrice di Uomini e Donne sull’ex tronista Quando è scoppiato il caso Sara Affi Fella, Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi a Uomini e Donne, è stata una delle prime a scagliarsi contro l’ex tronista. Troppa la delusione per la presa in giro, troppe le […] L'articolo Raffaella Mennoia su Sara Affi Fella: nuovo chiarimento dell’autrice ...

SARA AFFI FELLA : QUANDO LE SCUSE A Raffaella MENNOIA?/Uomini e Donne - Nicola Panico ironico con il follower.. : Le rivelazioni di Nicola Panico sono arrivate in tv e hanno travolto SARA AFFI FELLA che adesso si riaffaccia timidamente sui social, tornerà a Uomini e Donne per chiedere scusa?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:30:00 GMT)