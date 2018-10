Fedez contro il GF Vip? “Io criticato? In tv vasche con cibo lanciato”

Fedez contro Tu si que Vales e il Grande Fratello Vip/ Video - "Ho visto gente spaccare angurie con i pugni..." : Fedez contro Tu si que Vales e il Grande Fratello Vip, il Video riflessione sulla polemica della festa al supermericato: "Ho visto gente spaccare angurie con i pugni...".(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 13:40:00 GMT)

Fedez contro GF e Tu Si Que Vales? Nuovi retroscena sul suo compleanno : Fedez attacca il GF Vip e Tu Si Que Vales? Inaspettati retroscena sulla festa al supermercato Fedez non ci sta e torna a parlare della tanto chiacchierata festa di compleanno svolta in un supermercato di Milano. Il noto rapper è rimasto senza parole di fronte gli attacchi ricevuti negli scorsi giorni. In un primo momento, […] L'articolo Fedez contro GF e Tu Si Que Vales? Nuovi retroscena sul suo compleanno proviene da Gossip e Tv.

Fedez contro il Grande Fratello Vip : «Io minacciato di morte - ma in tv il cibo viene sprecato» : Fedez ne ha abbastanza. Dopo essere stato travolto dalle polemiche per la festa al Carrefour di Milano, torna sui social per sfogarsi e lanciare frecciatine contro il Grande Fratello Vip. Il...

Fedez contro il Grande Fratello Vip : «Io minacciato di morte - ma in tv il cibo viene sprecato» : Fedez ne ha abbastanza. Dopo essere stato travolto dalle polemiche per la festa al Carrefour di Milano, torna sui social per sfogarsi e lanciare frecciatine contro il Grande Fratello Vip. Il...

VITTORIO FELTRI CONTRO Fedez E CHIARA FERRAGNI/ Festa dei Ferragnez? Un'idiozia totale : VITTORIO FELTRI ospite del programma "Un giorno da pecora" dice la sua sulla Festa di FEDEZ e CHIARA FERRAGNI in un supermercato Carrefour definendola "Un'idiozia totale"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 23:40:00 GMT)

Fedez e Diesel - la collezione contro il cyberbullismo : Tutto è cominiciato con il lancio della “Hate Couture” la campagna con cui Diesel, il brand di denim di proprietà di Renzo Rosso, ha deciso di dire basta all’odio che circola in rete attraverso social media. Il messaggio? “The more hate you wear, the less you care.” Ossia più odio indossi, meno te ne interessi. Quando si viene colpiti da odio ingiustificato bisogna mostrarlo. Più si espone, trattandolo con ironia e ...

Fedez - festa al supermercato : social indignati contro lo spreco di cibo : Chiara Ferragni ha organizzato insieme alla madre di Fedez una festa di compleanno a sorpresa in un supermercato milanese, per i 29 anni del rapper. L'accordo era che gli invitati avrebbero potuto ...

Fedez si scaglia contro Striscia la notizia per la battuta sull'operazione di Leone : Fedez si scaglia contro Striscia la notizia, il fortunato tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5 che qualche sera ha fatto una battuta decisamente poco gradevole sul piccolo Leone e sull'operazione che ha dovuto subire all'orecchio. Ad annunciare l'operazione cui si era sottoposto il bambino sono stati proprio i genitori sui social network, attraverso un post molto emozionante, dove hanno annunciato che con il passare del tempo il ...

Fedez per Diesel Hate Couture - la nuova collezione contro il bullismo presentata a Milano il 20 ottobre : Fedez per Diesel Hate Couture: sarà a Milano sabato 20 ottobre per presentare la nuova collezione in edizione limitata contro il bullismo. Diesel lancia la nuova linea personalizzabile, Hate Couture, contro il bullismo, e coinvolge il rapper italiano Fedez, attualmente giudice a X Factor, marito della fashion influencer Chiara Ferragni e padre di Leo. Diesel lancia una selezione di capi realizzati in collaborazione con Fedez che verranno ...

Fedez contro Striscia la notizia per la battuta sul piccolo Leone : «Ci sono rimasto male» : La puntata del 17 ottobre di Striscia la notizia si è aperta con una battuta infelice di Ezio Greggio sull'intervento ai timpani a cui Leone, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, si è sottoposto a Los ...

Fedez contro Striscia La Notizia per la battuta sul figlio : "Evitabile". La risposta di Striscia : "Un complotto per farti attapirare". : Aggiornamento ore 16.30 A stretto giro è arrivata la replica di Striscia La Notizia, ovviamente a mezzo Instagram. Due stories dedicate al malinteso, ecco il contenuto -tra il conciliante e il provocatorio - della prima: "Carissimo Federico Lucia, detto Fedez, siamo sempre stati dalla parte dei bambini. Non abbiamo mai fatto ironia sui più piccoli (certo, esclusi Brunetta e Berlusconi). Vogliamo bene a Leone. Avremmo avuto da ridire ...

Fedez contro Striscia la notizia : Fedez si è ha messo contro il tg satirico “Striscia la notizia”perché è stata fatta una battuta che riguardava il piccolo Leone reduce di un’intervento all’orecchio, al rapper non è piaciuta la battuta e ha risposto su social”: “Non sapete quello che ha vissuto una famiglia prima di arrivare ad un’operazione del genere, io francamente l’avrei evitato”. La battuta fatta da Striscia ironizzava sul fatto che Leoncino abbia dovuto sottoporsi a un ...

Striscia la Notizia - Ezio Greggio e la battuta al vetriolo contro Fedez : 'Eliminatele' - il rapper s'infuria : Un piccolo caso si abbatte su Striscia la Notizia , il tg satirico di Canale 5. Tutta colpa di una battuta di Ezio Greggio in apertura della puntata di mercoledì 17 ottobre sull'intervento ai timpani ...

Fedez contro Striscia La Notizia : il cantante difende il figlio dalle battute sulla sua operazione. Guarda il VIDEO : Fedez contro Striscia la Notizia, difende Leone dopo le battute sulla sua operazione all’orecchio di Redazione Web / pubblicato 2 ore fa Fedez, non ha per niente digerito l’infelice battuta di Striscia la Notizia... L'articolo Fedez contro Striscia La Notizia: il cantante difende il figlio dalle battute sulla sua operazione. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.