Probabili formazioni Barcellona Inter | quote | le ultime novità live Champions League

Probabili formazioni Psg-Napoli - Champions League 24-10-2018 : La vittoria contro il Liverpool al San Paolo ha ridato coraggio al Napoli nel difficilissimo girone di Champions League. Azzurri attesi ora da un’altra super sfida contro il Paris Saint Germain, ennesimo crocevia importante in ottica qualificazione. La squadra di Carlo Ancelotti guida al momento il gruppo C con 4 punti, ma il pareggio per 0-0 all’esordio contro la Stella Rossa potrebbe rappresentare un handicap al termine del ...