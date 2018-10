Khashoggi | da Usa via visto a 21 sauditi

Khashoggi - Usa : revocati visti a sauditi : 0.33 Sono 21 i cittadini sauditi sospettati di essere coinvolti nell'omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi nel consolato di Riad a Istanbul, in Turchia ai quali sarà revocato il visto Usa. Lo ha precisato la portavoce del dipartimento di Stato americano, Heather Nauert, dopo che il capo della diplomazia Usa, Mike Pompeo, aveva annunciato la misura. "Il loro visto sarà revocato o il loro ingresso negli Usa - ha spiegato la Nauert ...

Khashoggi - giallo su resti ritrovati in giardino. Usa : uccisione non resterà impunita : Skynews riporta indiscrezioni nel giorno in cui il presidente turco Erdogan ha chiesto all'Arabia Saudita di svelare «dov'è il corpo di Khashoggi». Sarebbero infatti state...

Khashoggi : Trump a Usa Today - 'piano andato storto'

Nell'amministrazione USA insoddisfazione per risultati indagine su morte Khashoggi - : Khashoggi era noto per le sue critiche alla politica delle autorità saudite. Secondo la compagna del giornalista, non le è stato permesso di entrare nell'edificio e dopo cinque ore di attesa un ...

Khashoggi - Usa e Gb : non crediamo a Riad : 16.30 Il presidente Usa Trump mostra scetticismo sulla versione saudita della morte del giornalista Jamal Khashoggi."Ovviamente c'è stato un inganno e ci sono state bugie",ha detto. Al Washington Post Trump ha tuttavia ribadito che Riad è "un incredibile alleato" degli Usa. Secondo i sauditi, il reporter sarebbe morto quasi accidentalmente durante una colluttazione nel consolato arabo a Istanbul. Critiche anche da Londra:"Non riteniamo sia ...

Generale ceco : l'Occidente usa doppi standard riguardo l'omicidio di Khashoggi - : Gli Stati Uniti e molti altri paesi occidentali hanno dimostrato chiaramente di usare doppi standard nel caso dell'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. Lo ha dichiarato a Sputnik l'ex ...

Caso Khashoggi - chiamato in causa re Salman : ... fortemente voluto da Mohammed che aveva ottenuto la partecipazione di dirigenti delle maggiori imprese mondiali nonché di altissimi esponenti del mondo finanziario e politico. Le continue defezioni ...

Khashoggi.Usa - Pompeo no ascoltato audio : 03.10 Il segretario di Stato Mike Pompeo non ha ascoltato alcun audio relativo al giornalista saudita Jamal Khashoggi. Lo afferma la portavoce del Dipartimento di Stato, Heather Nauert, smentendo le indiscrezioni riportate da ABC, secondo le quali a Pompeo sarebbe stato fatto ascoltare l'audio e consegnata la trascrizione.

Khashoggi - Mnuchin diserta la Davos saudita. Gli Usa «scaricano» bin Salman : NEW YORK - Una vicenda sempre più inquietante che più passano le ore più prende i contorni di un intrigo internazionale. Quindici agenti sauditi, alcuni dei quali sarebbero stati in contatto diretto ...

Khashoggi - il legame con Riyad e il ‘nuovo inverno arabo’ : così gli Usa sostengono la nuova stirpe di dittatori in Medio Oriente : Il caso Khashoggi continua a campeggiare nei titoli delle testate internazionali con nuove rivelazioni che lasciano ormai pochi dubbi sul coinvolgimento saudita nella morte dell’editorialista del Washington Post. Ieri, intanto, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha incontrato re Salman a Riyad all’indomani della rivelazione da parte di fonti saudite ai media americani secondo la quale il governo locale sarebbe pronto ad ...

Khashoggi e due principi sotto accusa : il saudita e il genero di Trump : Il giornalista saudita Jamal Khashoggi 'è stato ucciso da funzionari corrotti', è l'ultima versione del regime saudita. Ventiquattro ore dopo la partenza del segretario di stato americano Mike Pompeo ...

“Khashoggi ucciso da funzionari corrotti” : Riad-Usa ‘proteggono’ MBS/ Turchia ”prove omicidio in consolato” : Scomparsa Khashoggi, NYT: "ucciso per interrogatorio andato male". Media Turchia: "prove certe omicidio in consolato", le ultime notizie. Accordo Trump-Salman per "scaricare" il principe?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 20:27:00 GMT)

Khashoggi - TURCHIA : “TROVATE PROVE OMICIDIO IN CONSOLATO/ Ultime notizie - MBS : “Usa sempre alleati” : Scomparsa KHASHOGGI, NYT: "ucciso per interrogatorio andato male". Media TURCHIA: "PROVE certe OMICIDIO in CONSOLATO", le Ultime notizie. Accordo Trump-Salman per "scaricare" il principe?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:03:00 GMT)

Riad agli Usa - inchiesta per Khashoggi : 17.27 Il console dell'Arabia Saudita a Istanbul è stato richiamato in patria a due settimane dalla scomparsa del giornalista saudita Khashoggi, entrato nel consolato di Istanbul e mai più uscito. A Riad è arrivato il segretario di stato Usa,Pompeo,che ha ricevuto da parte del re e del principe ereditario,Salman rassicurazioni per "una inchiesta trasparente",dopo la perquisizione della polizia turca nella sede del consolato arabo. ...