La Nuova Zelanda ha un grosso problema con la “cannabis sintetica”

Rugby a 7 femminile - World Series Glendale 2018 : vince la Nuova Zelanda - exploit USA : Si è conclusa nella notte italiana la prima tappa delle World Series del Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Glendale, Colorado (USA), trionfo della Nuova Zelanda sugli USA, vera sorpresa di giornata. Completa il podio il Canada, che supera la Francia. Finale Nuova Zelanda-USA 33-7 Finale 3° posto Canada-Francia 28-0 Finale 5° posto Irlanda-Australia 19-21 Finale 7° ...

Rugby a 7 femminile - World Series Glendale 2018 : completata la fase a gironi. Australia - Nuova Zelanda e Canada sugli scudi : Sono scattate nella tarda serata italiana di ieri le World Series del Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Glendale, Colorado (USA), prima delle sei tappe in programma, spazio alla fase a gironi che hanno delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla tarda serata di oggi spazio alla fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

La bomboletta di aria della Nuova Zelanda in vendita a 20 euro : Dimentichiamoci per sempre delle polemiche legate alle bottigliette d’acqua Evian da 8 euro firmate Chiara Ferragni. O di quelle per l’espresso a 1,80 euro alla Roastery di Starbucks a Milano. Perché nulla di tutto ciò può anche solo vagamente competere con il prodotto in cui il giornalista Damien Christie si è imbattutto in un duty-Free dell’aeroporto di Auckland: una bomboletta di aria della Nuova Zelanda, venduta alla ...

Rugby a 7 - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : titoli ad Argentina e Nuova Zelanda. Due argenti per la Francia : Giornata conclusiva per il Rugby a 7 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: a contendersi i due titoli vi erano sei squadre per ciascun torneo, inserite in un girone all’italiana, al termine del quale le prime due si sono affrontate per l’oro, terza e quarta per il bronzo e quinta e sesta per non arrivare ultimi. L’Italia era assente in entrambi i tornei. Tra gli uomini l’argentina, che aveva chiuso al primo posto il ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : i 32 convocati della Nuova Zelanda. Ultimo incontro del tour contro l’Italia a Roma : Il CT della Nuova Zelanda di Rugby, Steve Hansen, ha diramato l’elenco dei 32 convocati per i Test Match della finestra autunnale. Gli All Blacks, dopo aver Testato i campi da gioco del Giappone, in vista dei Mondiali del 2019, contro l’Australia e proprio contro la selezione nipponica, si sposteranno in Europa per affrontare a domicilio Inghilterra, Irlanda ed Italia (il 24 novembre a Roma). Di seguito l’elenco dei Match degli ...

Video/ Sudafrica Nuova Zelanda (30-32) : gli highlights della partita (Rugby Championship) : Video Sudafrica Nuova Zelanda (risultato finale 30-32): gli higlhights della partita di rugby, nell'ultimo turno del Rugby Championship 2018. Gli All Blacks vincono il titolo. (Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 11:00:00 GMT)

Respirare Aria Pura Della Nuova Zelanda Comodamente Da Casa : Le Bottiglie Spray Sono Già In Vendita : Ah dimenticavamo, il pacco da quattro si aggira intorno ai 100$! La scienza non ha ancora riferito niente in merito a queste lattine, la cui efficacia rimane molto ambigua: di certo, però, c'è che l'...

The Rugby Championship 2018 : Sudafrica-Nuova Zelanda 30-32. Incredibile rimonta degli All Blacks nei minuti finali : Una partita bella con una rimonta pazzesca: Sudafrica-Nuova Zelanda, sfida valide per l’ultima giornata del The Rugby Championship finisce 30-32, con gli All Blacks, che avevano già vinto aritmeticamente il torneo domenica scorsa, vittoriosi all’ultimo respiro dopo essere stati sotto anche di 17 punti. Nel primo tempo subito scatto dei padroni di casa: al 4′ ed al 13′ Pollard dalla piazzola dimostra di voler capitalizzare ...

