Desirée prima di morire è stata drogata e violentata Accanto a lei una ragazza

(Di martedì 23 ottobre 2018) Potrebbe esseree poiDesirée, la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta nello stabile abbandonato di via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo di Roma. A sostenere questa ipotesi, in esclusiva a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1, è un uomo che afferma di essere testimone oculare e che ha fornito la propria deposizione anche alla Polizia."Io sono del Senegal. Io c'ero quella sera, dopo che è morta c'ero", ha spiegato il testimone che ha scelto di restare anonimo."Sono arrivato lì tra mezzanotte o mezzanotte e mezza - ha aggiunto - sono entrato e c'era unache urlava. Ho guardato quella che urlava e c'era un'altraa letto: le avevano messo una coperta fino alla testa ma si vedeva la testa. Non lo so se respirava ma sembrava già morta, perché l'altraurlava e diceva che era ...