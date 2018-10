Commissione boccia la manovra E' la prima volta nella storia Ue Ora 21 giorni per una

La Commissione Ue boccia la “manovra” : chiesta una nuova bozza in 3 settimane : È la prima volta che avviene una bocciatura immediata: l’Italia ora ha tre settimane di tempo per inviare una nuova bozza di bilancio

SCHEDA - Manovra bocciata della Commissione Europea : ecco i perché - : ... con un impatto negativo proporzionalmente piu' marcato sia sulla spesa per interessi del paese che sul costo di finanziamento complessivo per l'economia reale'. FLESSIBILITA' 'L'Italia- ricorda ...

Perché Bruxelles ha bocciato la manovra - Il testo della Commissione : 'Date le notevoli dimensioni dell'economia italiana all'interno della zona euro, la scelta del governo di aumentare il disavanzo di bilancio, nonostante la necessità di affrontare problematiche ...

Commissione Ue boccia manovra Italia : rivederla entro 3 settimane : Accolgo con favore l'impegno in questo senso del ministro dell'Economia Giovanni Tria; nelle prossime settimane dobbiamo procedere in questo spirito". 23 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

La Commissione Ue boccia la manovra : È la prima volta che avviene una bocciatura immediata: l’Italia ora ha tre settimane di tempo per inviare una nuova bozza di bilancio

Il parere della Commissione europea che boccia la Manovra : Se hai difficoltà a visualizzare il contenuto nel box qui sotto, clicca su questo link per scaricare la versione pdf del documento completo Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non ...

La Commissione Ue boccia la manovra e chiede una nuova bozza in tre settimane : È la prima volta che avviene una bocciatura immediata, l’Italia ora ha tre settimane di tempo per inviare una nuova bozza di bilancio

La Commissione Europea ha bocciato la manovra economica proposta dal governo italiano : La Commissione Europea ha comunicato all’Italia di aver bocciato la manovra economica che il governo italiano vuole approvare. La decisione della Commissione, formulata durante la riunione del collegio della Commissione Europea, è arrivata un giorno dopo la lettera con cui The post La Commissione Europea ha bocciato la manovra economica proposta dal governo italiano appeared first on Il Post.

Manovra - Commissione Ue boccia documento programmatico bilancio Italia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Commissione Ue la boccia. Spread risale a 310 punti : Dopo la notizia dell'ufficializzazione della bocciatura, lo Spread tra Btp e Bund risale a 310 punti base: il rendimento del Btp a 10 anni è in rialzo al 3,52%. Conte ha ribadito che la sostanza della Manovra non cambia: "Non siamo giocatori d'azzardo che scommettono sul futuro dei nostri figli alla roulette".Continua a leggere

La Commissione europea boccia la manovra : La Commissione europea ha bocciato la bozza di manovra italiana. Secondo quanto risulta a La Stampa, il collegio dei commissari - riunito nella sede dell’Europarlamento di Strasburgo - ha già dato il via libera all’opinione negativa sul Documento programmatico di bilancio che il governo aveva presentato il 15 ottobre scorso. ...

L'ora più buia : nell'edificio dedicato a Winston Churchill dell'Europarlamento la Commissione Ue si prepara a bocciare l'Italia : L'ora più buia per l'Italia si consumerà domattina nell'edificio intitolato allo statista britannico Winston Churchill, al Parlamento Europeo. E' lì che Jean Claude Juncker riunirà il collegio dei commissari che viene convocato ogni settimana. Di solito il collegio si tiene a Bruxelles negli uffici della Commissione a Palazzo Berlaymont. Si trasferisce invece a Strasburgo quando l'Europarlamento è riunito in ...

Manovra - la Commissione Ue e la bocciatura a tempo record : 'Italia spazzatura' - come ci puniscono : Entro la fine di questa settimana ci si aspetta già la comunicazione della Commissione europea sul respingimento della bozza del piano di bilancio del governo gialloverde. Infatti, l'esecutivo di ...

Commissione Ue 'critica' Def - lettera a Tria : 'Rispettate le regole' - Palazzo Chigi : 'Nessuna bocciatura - dialogheremo' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando della Manovra. "Ovviamente - ha aggiunto - aumenta il deficit rispetto a quanto previsto in precedenza, ma non sono preoccupato. All'...