romadailynews

: Bordoni: Villa Borghese offre immagine di Roma che non vogliamo vedere: Roma – “Villa… - romadailynews : Bordoni: Villa Borghese offre immagine di Roma che non vogliamo vedere: Roma – “Villa… - DoctorWho744 : @lorelambro @bordoni_saker @Artgiuliafoschi Io non ho capitani...ma la villa di Renzi tutti soldi leciti ?@alessandromai14 - Norni2L : @Amos8125 @LeonardoCaciopp @bordoni_saker E se con i dividendi ha comprato anche Beoing? Una villa? Un terreno agri… -

(Di martedì 23 ottobre 2018)– “, il cuore verde di, un posto adorato daini e meta di migliaia di turisti, e’ oggi ridotto ad una pattumiera a cielo aperto. Carta, plastica, rifiuti organici di ogni genere sparpagliati ovunque per offrire un’diche non vorremmo mai”. “Ho constatato di persona questo stato di cose a dir poco imbarazzante e presentero’ un’interrogazione oggi stesso alla sindaca Raggi e all’assessore all’Ambiente Montanari e al Servizio Giardini per capire com’e’ possibile una cosa del genere e il perche’ della totale assenza di controllo per mantenere il decoro del verde pubblico. Se e’ questa l’che si vuol dare della Citta’ Eterna e’ bene che questa amministrazione tolga al piu’ presto il disturbo”. Cosi’ in un comunicato ...