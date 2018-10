Popolazione italiana sempre più anziana Gli over 60 hanno superato in numero gli under 30

Terremoto Indonesia : dalla cooperazione italiana aiuti per la Popolazione colpita : La cooperazione italiana , su impulso della vice ministra degli Esteri Emanuela Del Re, ha previsto un pacchetto di aiuti alla popolazione Indonesia na colpita dal Terremoto e dallo tsunami dello scorso 28 settembre. All’indomani della catastrofe è stato immediatamente disposto un finanziamento di 200mila euro alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per sostenerne le prime operazioni di soccorso e ...

La Popolazione italiana è sempre più anziana e i giovani si sposano sempre meno : la fotografia dell’Istat : La popolazione residente in Italia sta invecchiando sempre di più e l'età media ha raggiunto ormai i 45,2 anni mentre solo il 13,4% della popolazione ha meno di 15 anni, il 64,1 per cento è tra i 15 e i 64 anni e il 22,6 per cento ha invece 65 anni e più. Tra gli individui di 15-64 anni diminuiscono in maniera sensibile le persone coniugate (3 milioni e 843 mila in meno) a vantaggio di celibi e nubili (più 3 milioni e 90 mila)Continua a leggere