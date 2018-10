Mondiale League of Legends | la caduta degli eroi? Corea fuori dai giochi per il titolo

Walker rispolvera il tormentone Mondiale : 'La Nations League sta tornando a casa' : Al Mondiale il tormentone "Football is coming home" ha portato fortuna fino a un certo punto, con l'Inghilterra tornata tra le prime quattro squadre al mondo ma sconfitta in semifinale dalla Croazia di Modric. Adesso, dopo la sorprendente vittoria con la Spagna in Nations League , con ironia i Tre Leoni hanno riciclato il loro leitmotiv estivo. Un ...

Nations League 2019 : la Polonia ai raggi X. Si riparte ancora da Lewandowski per cancellare il Mondiale : La Polonia , prima avversaria dell’Italia nella nuova Nations League , riparte ancora una volta da Robert Lewandowski . Il neo ct Jerzy Brzeczek ha ricostruito la squadra intorno all’uomo simbolo di una nazionale che vuole riscattarsi dopo un Mondiale partito con grandi speranze e chiuso davvero malamente. La Polonia era volata in Russia con tanta voglia di stupire e con l’obiettivo di puntare ad un piazzamento importante ed ...

Nations League calcio 2018-2019 : Italia - l’occasione per la resurrezione. Vincere per dimentare la grande vergogna Mondiale : La Nations League sarà la grande occasione di rinascita per l’Italia che è caduta in un vero e proprio baratro dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018: la nostra Nazionale sta attraversando un vero e proprio anno zero, il nostro movimento calcistico è ai minimi termini ed è atteso da una lenta e difficile risalita. Lo spettro tragico playoff perso contro la Svezia lo scorso autunno aleggia ancora sul nostro gruppo che a Coverciano ...