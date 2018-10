Milano | 15enne si getta sui binari del metrò | salvata dalla frenata del macchinista eroe

Milano : folla ai funerali di Andrea - il 15enne morto per un selfie : In centinaia alla cerimonia nella chiesa di Cusano Milanino per l'ultimo saluto al giovane precipitato dal tetto di un centro commerciale dove era salito con gli amici per una bravata

Milano - 15enne muore per fare un selfie 'da brivido' sul tetto dell'ipermercato : La morte non ci fa paura, la guardiamo in faccia, è quanto ha scritto in uno dei suoi ultimi post su Instagram Andrea Barone, il 15enne di Cusano Milanino che lo scorso sabato sera ha trovato la morte precipitando dal tetto di un ipermercato del centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, in un condotto per l'aerazione [VIDEO]. Tutto per soddisfare un desiderio condiviso con un gruppetto di amici di immortalarsi in un ...

Milano : 15enne precipita dal tetto del centro commerciale e muore. Gli amici : "volevamo farci dei selfie" : 10.07 - Volevano farsi un selfie per mostrare di aver "conquistato" la vetta del cinema Skyline che si trova nel centro commerciale Sarca di Sesto. Lo hanno raccontato in Questura gli amici del 15enne di Cusano Milanino morto dopo essere precipitato nel condotto d'aerazione del centro commerciale.Un 15enne è salito sul tetto di un centro commerciale a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, ma è caduto dentro la condotta di aerazione ...

Milano - sale per un selfie sul tetto del centro commerciale e cade : morto un 15enne : Quando è stato scoperto dalla sicurezza, è scappato, precipitando nella condotta di aerazione. Gli amici hanno raccontato che il loro compagno voleva dimostrare con una foto di aver "conquistato" la cima del cinema Skyline, che si trova all'interno del centro commerciale

Milano : 15enne cade da tetto di centro commerciale - “voleva fare un selfie” : Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera a Sesto San Giovanni (Milano) dopo essere precipitato in una condotta di areazione mentre si trovava sul tetto del centro commerciale Sarca. Secondo le prime informazioni sembra che il giovane fosse salito per gioco con alcuni amici sul tetto del centro, dal quale poi è caduto nella condotta di aerazione facendo un volo di oltre 20 metri. Il 15enne è stato trasportato all’ospedale Niguarda ma per lui ...

