Il compagno di Lory Del Santo | Si stava lasciando morire Ora temo possa

Il compagno di Lory Del Santo : “Si stava lasciando morire. Ho paura che al GF crolli” : Marco Cucolo, compagno di Lory Del Santo, torna a parlare della tragedia della showgirl che ha perso il figlio minore, Loren, solo pochi mesi fa. Lory oggi si trova nella casa del Grande Fratello Vip, decisa a combattere i suoi demoni e a superare il dolore immenso della perdita di Loren. Il ragazzo, come ha raccontato lei stessa, si è tolto la vita a causa dell’anedonia, una malattia mentale che impedisce di provare piacere per qualsiasi ...

Marco Cucolo - compagno di Lory del Santo : "Dopo la morte del figlio - ha perso 15 chili. Si stava lasciando morire" : "È deperita fisicamente, ha perso 15 kg, non mangiava, dormiva solo due ore al giorno e stava tutto il tempo a guardare un punto fisso nel vuoto: si stava spegnendo lentamente, si stava lasciando morire". In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, il compagno di Lory del Santo ricorda il difficile periodo attraversato dalla soubrette dopo la scomparsa del figlio Loren, morto suicida. Lory si stava spegnendo lentamente, poi, grazie ...

Lory Del Santo - per la prima volta parla il compagno Marco Cucolo : Il compagno di Lory Del Santo ha parlato della sua partecipazione al Grande Fratello, del legame con Loren e dei suoi funerali tanto discussi. Nuove dichiarazioni sulla tragedia che ha colpito Lory Del Santo e la sua famiglia, la morte di suo figlio Loren, che aveva soltanto 19 anni. L’attrice è attualmente all’interno della casa del Grande Fratello Vip, con tutte le polemiche connesse a tale scelta. C’è chi l’ha attaccata per la scelta di ...

