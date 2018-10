Il calcio non può più aspettare

calcio - i migliori italiani della nona giornata di Serie A. Gol decisivi di Immobile - Bessa e Ciofani : Diverse sorprese nella nona giornata della Serie A di Calcio, con lo stop della Juventus e il tonfo della Roma. Vittorie invece per Napoli, Lazio e Inter, che batte il Milan nel derby. Andiamo quindi a scoprire quali sono stati i migliori calciatori italiani in campo in questo fine settimana di campionato. Ciro Immobile (Lazio): ancora una volta decisivo nella vittoria dei biancocelesti. Si rende più volte pericoloso ed è protagonista di ...

calcio - Frosinone-Empoli 3-3 : 14.29 Allo'Stirpe'Frosinone-Empoli in parità Squadre a caccia di punti e un certo nervosismo in campo. Infatti all'8'Silvestre devia nella propria porta un cross di Zampano:è vantaggio ciociaro. L'Empoli non demorde e al 32' Antonelli serve a Zajc l'assist per il pareggio. Inizio ripresa scoppiettante; al 48' gol di Silvestre,al 54' Ciano atterrato in area e rigore segnato da Ciofani:è 2-2. Al 63' è ancora Ciofani a portare avanti i ...

calcio - Serie A 2018-2019 : Juventus-Genoa 1-1 - non basta Cristiano Ronaldo - Daniel Bessa punisce i bianconeri : Clamoroso all’Allianz Stadium di Torino: la Juventus viene fermata sul pari (1-1) dal Genoa nell’anticipo della nona giornata di Serie A 2018-2019. I bianconeri, passati in vantaggio nel primo tempo grazie a Cristiano Ronaldo, hanno subito la marcatura nella ripresa di Daniel Bessa. Formazione di Massimiliano Allegri che si è un po’ addormentata nella seconda frazione di gioco, consentendo agli ospiti di farsi pericolosi e ...

calcio - Serie A 2018-2019 : Roma-SPAL 0-2 - successo a sorpresa degli ospiti all’Olimpico nell’anticipo della nona giornata : Notte fonda per la Roma nell’anticipo della nona giornata di Serie A. I giallorossi di Eusebio Di Francesco sono stati sconfitti 2-0 dalla SPAL allo Stadio Olimpico per effetto delle marcature di Andrea Petagna al 38′ su Calcio di rigore e di Kevin Bonifazi al 56′. ospiti che negli ultimi 20 minuti hanno giocato anche in inferiorità numerica per via dell’espulsione per doppia ammonizione del portiere Vanja ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sfida il capocannoniere Piatek : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 18.00 di Juventus-Genoa: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sfida il capocannoniere Piatek : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, sfida valevole per la nona giornata di Serie A. Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, i bianconeri tornano in campo per mantenere la striscia di successi consecutivi (otto vittorie di fila) e per mantenere almeno un vantaggio di sei punti sulle dirette inseguitrici. Ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, che pare non risentire assolutamente delle vicende extra campo, ed il ...

Fantacalcio : i consigli per la nona giornata di Serie A : Sosta per le nazionali alle spalle, si riparte. Entro oggi alle 15 bisogna tornare a consegnare le formazioni al Fantacalcio, badate bene di ricordarlo. Noi proviamo a darvi qualche dritta... portieri ...

Consigli Fantacalcio : i 'campo o panca' della nona giornata : L'attesa è finalmente finita: dopo la sosta si torna a fare i conti con le varie scelte di formazione. Come sottolineato da più di un allenatore, la prima gara dopo la pausa può nascondere insidie: ...

Klopp torna a parlare della Nations League : 'È una buona idea - ma non nel calcio' : ' Nessuno vuole vedere Anthony Joshua combattere tutte le sere e in altri sport ci sono soste più lunghe che nel calcio. Solo nel nostro sport tutti vogliono competizioni dove puoi essere retrocesso, ...

calcio - Serie A 2018-2019 : derby di Milano da non perdere - la Juventus ospita il Genoa - il Napoli sul campo dell’Udinese : La nona giornata di Serie A è alle porte: si inizia domani con 3 anticipi, per poi concludere con l’ormai classico Monday Night. Ad aprire il turno saranno Roma e Spal, che si sfideranno all’Olimpico alle 15 in punto. La squadra di casa sembra aver superato il momento di crisi grazie ai 3 successi di fila in campionato, oltre alla vittoria in Champions contro il Viktoria Plzen, che hanno rilanciato le ambizioni di Dzeko e compagni. ...

San Lazzaro - vietato giocare a calcio nell'intervallo. "Non c'è spazio" : San Lazzaro di Savena , Bologna, , 19 ottobre 2018 - Se ne discuterà al prossimo collegio docenti fissato in novembre. Nei giorni scorsi il tema è stato invece affrontato con i genitori nel consiglio ...

Meglio la Leotta o la D’Amico? Chiambretti non ha dubbi : “non ho mai visto Diletta parlare di calcio” : Diletta Leotta e Ilaria D’Amico a confronto: Piero Chiambretti parla delle due giornaliste sportive e non ha dubbi sulle loro capacità lavorative “Ho un’amicizia ormai trentennale con Ilaria D’Amico che considero la signora del calcio. Tra le nuove leve, Giorgia Rossi, che mi piacerebbe avere nel programma, mi sembra all’altezza di Ilaria e potrebbero fare insieme la mora e la bionda. Quindi loro sopra a tutte. Poi c’è la ...

