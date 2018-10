Di Maio | Pronti a sederci a tavolo con Ue

Salvini e Di Maio Pronti a rivedere la manovra : nuovo tetto del deficit a 2 - 1 : "Meglio perdere la faccia, che perdere il governo". La sintesi, in una mattinata sonnacchiosa in Transatlantico, la offre un deputato del M5s che segue da vicino i dossier economici. Ed è la sintesi ...

Salvini e Di Maio Pronti a rivedere la Manovra : nuovo tetto del deficit a 2 - 1 : “Meglio perdere la faccia, che perdere il governo”. La sintesi, in una mattinata sonnacchiosa in Transatlantico, la offre un deputato del M5s che segue da vicino i dossier economici. Ed è la sintesi del ragionamento che nelle stanze del governo stanno facendo: “Scendere al 2,1 come soglia di deficit

Centri impiego - assessori regionali del Lavoro a Di Maio : “Non pronti a marzo - servono 1-2 anni e raddoppio dipendenti” : Erogatori di reddito di cittadinanza, fornitori di formazione all’altezza dell’odierno mercato occupazionale in grado, ovviamente di incrociare al meglio offerta e domanda di Lavoro. Il tutto, da marzo 2019. Questa la mission disegnata dal governo giallo-verde per i Centri per l’impiego. Questo l’obiettivo di Luigi Di Maio che ha convocato gli assessori al Lavoro delle regioni italiane al Ministero dello Sviluppo economico. Al termine ...

Di Maio a studenti : pronti a confronto : 14.48 "Ci sono ragazzi che stanno manifestando, per prima cosa vediamoci, le porte del ministero sono aperte, parliamo. Costruiamo insieme una nuova scuola". Così il vicepremier Di Maio, in diretta Facebook, rivolgendosi agli studenti. "Le manifestazioni si devono fare.Andate avanti, ho fatto il rappresentante degli studenti per cinque anni, so bene - ha detto Di Maio - quale è il valore di una pressione sociale pacifica. Ma non è vero che ...

Di Maio - sulla manovra non arretriamo : pronti a spiegarla alle piazze : Di Maio ha sottolineato, quindi, che con tutte le misure allo studio del governo "faremo crescere l'economia e ripagheremo il debito". A proposito dell'intenzione di spiegare la manovra nelle piazze, ...

Di Maio : “Pronti investimenti per 15 miliardi. Ecco il più grande piano della storia : Di Maio: “investimenti per 15 miliardi La “manovra del popolo”, come l’hanno ribattezzata, sarà il “più grande piano di investimenti della storia italiana”. Quindici miliardi tra infrastrutture, digitale e ristrutturazione degli edifici della pubblica amministrazione. Un rischio per i conti pubblici con l’aumento del rapporto deficit/pil al 2,4% per tre anni, con l’immediato aumento dello spread e il calo della Borsa? Secondo Luigi Di Maio, no. ...

Governo : Di Maio - siamo a bivio - pronti a assumerci rischi (2) : (AdnKronos) – “Sono giorni importanti per il nostro Governo -si legge nella lettera di Di Maio ai parlamentari M5S- perché siamo ad un bivio, è il bivio davanti a cui si sono trovati tutti i governi italiani della storia. E guardate che non c’è da scegliere tra la strada del deficit o quella del rigore. Chi la pensa così sbaglia”.“siamo chiamati a fare una scelta molto più importante: dobbiamo decidere se ...

Di Maio : "Con lo Spazza Corrotti ci saranno infiltrati pronti ad arrestare - dei moderni Donnie Brasco" : Un post su Facebook e un nuovo hashtag, #SpazzaCorrotti. Così Luigi Di Maio ha annunciato l'esame del disegno di legge contro la corruzione: "Cari Corrotti, cari corruttori, vi invio questa missiva pubblica per informarvi ufficialmente del fatto che questa settimana il consiglio dei Ministri esaminerà il ddl del ministro Bonafede che abbiamo chiamato Legge Spazza Corrotti", si legge sulla pagina Fb del ministro. I Corrotti, secondo ...

Di Maio : sul reddito di cittadinanza pronti a violare il tetto deficit-pil : 'reddito di cittadinanza già nel 2019, se necessario anche violando il vincolo del 3% nel rapporto deficit-pil' dichiara il vicepremier Cinqustelle ribadendo anche l'intenzione di avviare da subito la ...

Luigi Di Maio rompe il tabù del 3% : "Non lo escludo". Dopo la Lega anche i 5 Stelle pronti alla sfida frontale con Bruxelles : Il tetto del 3%, caro a Bruxelles, sempre più nel mirino del governo gialloverde. Dopo la possibilità di uno sforamento, avanzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio in quota Lega, Giancarlo Giorgetti, e le critiche nette dell'economista e senatore Alberto Bagnai, anche Luigi Di Maio rompe il tabù. Il vicepremier lo dice chiaramente in un'intervista al Fatto quotidiano:"Non lo escludo, tutto può essere. ...

Diciotti - Di Maio e Salvini dopo il 'no' di Bruxelles : "Pronti a tagliare i 20 mld" : Gelo totale tra Italia e Unione Europea. dopo la fumata nera arrivata da Bruxelles per il ricollocamento dei 150 migranti ancora a bordo della Nave Diciotti, ci sono state reazioni ferme da parte del Governo. Il Premier Conte ha commentato la decisione attraverso la propria pagina di Facebook, accusando l'UE di "trascolorare in ipocrisia, tra parole e fatti" ed anche che l'Italia a questo punto "trarrà le conseguenze e, d’ora in poi, si farà ...

Diciotti - nessun accordo a Bruxelles |Di Maio : "Pronti a tagliare i fondi Ue" : "Chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", afferma il ministro degli Esteri, mentre lo sciopero della fame dei migranti è subito rientrato. E mentre la Germania dice che "Roma non va lasciata sola", la Commissione Ue risponde duramente alle minacce italiane