Bomba meteo in arrivo

Meteo - Bomba d'acqua nel Napoletano : forti disagi e strade come fiumi : Il mese di ottobre parte all'insegna del maltempo su molte regioni. Una perturbazione atlantica ha peggiorato il tempo al Centro-Nord e in Campania. Oggi, lunedì 1 ottobre, piogge via via più diffuse ...

Meteo : Bomba d'acqua su Bari - giù alberi : 19.25 Un violento temporale, misto a raffiche di vento che hanno divelto alcuni alberi e cartelloni stradali,si è abbattuto su Bari sorprendendo automobilisti in città e i bagnanti in spiaggia. La Polizia locale riferisce che non i sottovia non sono stati chiusi al traffico perché, seppur allagati, l'acqua non aveva raggiunto livelli preoccupanti. La pioggia è scesa in modo copioso e, complice un vento forte, ha ribaltato numerosi cassonetti ...