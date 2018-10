Highlights Serie A | Bologna-Torino 2-2 Video gol | pagelle e tabellino del match

Highlights Serie A : Parma-Lazio 0-2. Video gol - pagelle e tabellino del match : Al Tardini di Parma va in scena l’ultima gara delle 15 del nono turno di Serie A tra Parma e Lazio. PARMA – Due vittorie consecutive con Empoli e Genoa danno la carica giusta agli emiliani per affrontare la formazione di Simone Inzaghi. Inglese e Di Gaudio dovranno riuscire nell’impresa di sfondare il muro biancoceleste. […] L'articolo Highlights Serie A: Parma-Lazio 0-2. Video gol, pagelle e tabellino del match proviene ...

Highlights Serie A : Bologna-Torino. Video gol - pagelle e tabellino del match : Partita importantissima quella che si giocherà al Dall’Ara tra Bologna e Torino. Entrambe le squadre sono obbligate a vincere per smuovere una classifica non troppo esaltante. BOLOGNA – La squadra di Pippo Inzaghi, reduce dalla sconfitta per due reti a zero sul campo del Cagliari, giocherà con il solito 3-5-2. Le due punte che avranno […] L'articolo Highlights Serie A: Bologna-Torino. Video gol, pagelle e tabellino del match ...

Highlights Serie A : Chievo-Atalanta. Video gol - pagelle e tabellino del match : Sfida “salvezza” quella tra Chievo e Atalanta. Le formazioni di Ventura e Gasperini sono pronte a scendere in campo al Bentegodi. CHIEVO – Pronti, partenza, via: la prima di Ventura, dopo la disfatta in Nazionale, sarà seguita da tante persone curiose di vedere come reagirà il tecnico alle critiche mosse nei suoi confronti. La situazione […] L'articolo Highlights Serie A: Chievo-Atalanta. Video gol, pagelle e tabellino ...

Highlights Serie A : Frosinone-Empoli 3-3 Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Frosinone-Empoli- Finisce 3-3 il match tra Frosinone-Empoli, sfida valida per la 9^ giornata di Serie A. match ricco di colpi di scena. Frosinone in vantaggio su autogol di Silvestre, poi rimonta ospite ad inizio ripresa. Nuovo ribaltone Frosinone firmato dalla doppietta di Ciofani, e infine gol de definitivo 3-3 siglato da un gran gol di […] L'articolo Highlights Serie A: Frosinone-Empoli 3-3 Video Gol, Pagelle e tabellino del match ...

Highlights Serie A : Frosinone-Empoli Video Gol - Pagelle e tabellino del match : Frosinone-Empoli- Una sfida dal profumo di salvezza. Il Frosinone ospita l’Empoli in quella che si annuncia una battaglia totale. Padroni di casa a caccia di punti fondamentali, ospiti pronti a rispondere colpo su colpo. Andreazzoli si affiderà alla coppia gol Caputo-La Gumina. Frosione in campo con il 3-4-1-2: fuori Salamon, dentro Ariaudo dal 1′. In […] L'articolo Highlights Serie A: Frosinone-Empoli Video Gol, Pagelle e ...

Video/ Crotone Padova (2-1) : Highlights e gol della partita (Serie B 8^ giornata) : Video Crotone Padova (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida nella 8^ giornata del Campionato di Serie B. Spinelli e Firenze decisivi per i padroni di casa.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:34:00 GMT)

Video/ Cosenza Foggia (2-0) : Highlights e gol della partita (Serie B 8^ giornata) : Video Cosenza Foggia (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, valida nella 8^ giornata del Campionato di Serie B. Decisiva la doppietta di Tutino. (Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:28:00 GMT)

Video/ Cittadella Brescia (2-2) : Highlights e gol della partita (Serie B 8^ giornata) : Video Cittadella Brescia (2-2): highlights e gol della partita dell'ottava giornata di Serie B. Doppio vantaggio veneto, le Rondinelle rimontano grazie a Morosini(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:24:00 GMT)

Video/ Ascoli Carpi (1-0) : Highlights e gol della partita (Serie B 8^ giornata) : Video Ascoli Carpi (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella ottava giornata della Serie B. Decisiva per i padroni di casa la rete di Cavion.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:22:00 GMT)

VIDEO Serie A - gli Highlights e i gol degli anticipi di sabato 20 ottobre. Udinese-Napoli - Juventus-Genoa e Roma-Spal : sabato 20 ottobre si sono giocati tre anticipati validi per la nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Il Napoli ha sconfitto l’Udinese per 3-0 e si è portato a quattro punti di distacco dalla Juventus che invece è stata bloccata sul pari dal Genoa nonostante il gol di Cristiano Ronaldo. La giornata si era aperta con la clamorosa sconfitta casalinga della Roma contro la SPAL. Di seguito i VIDEO con tutti gli highlights e i gol ...

Video/ Udinese Napoli (0-3) : Highlights e gol della partita (Serie A 9^ giornata) : Video Udinese Napoli (0-3): highlights e gol della partita di Serie A per la 9^ giornata. Le immagini salienti della sfida alla Dacia Arena (20 ottobre).(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 03:07:00 GMT)

Video/ Roma Spal (0-2) : Highlights e gol della partita (Serie A 9^ giornata) : Video Roma Spal (0-2): highlights e gol della partita di Serie A per la 9^ giornata. Le immagini salienti della sfida allo stadio Olimpico (20 ottobre).(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 03:03:00 GMT)

Video/ Juventus Genoa (1-1) : Highlights e gol della partita (Serie A 9^ giornata) : Video Juventus Genoa (1-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 9^ giornata. Le immagini salienti della sfida all'Allianz Stadium (20 ottobre).(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 03:01:00 GMT)