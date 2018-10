Grillo chiede meno poteri per il Quirinale. Palazzo Chigi : "Non è nel programma" : Secondo Beppe Grillo bisognerebbe "togliere i poteri al capo dello Stato, dovremmo riformarlo". Il comico lo dice dal palco 5 stelle al Circo Massimo aggiungendo: "Un capo dello Stato che nomina 5 senatori a vita, presiede il Csm, è a capo delle forze armate, non è più in sintonia col nostro modo di pensare". Nessun commento da Palazzo Chigi sulle parole di Grillo. Da Chigi, secondo quanto si ...