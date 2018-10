I Funzionari del Viminale in arrivo a Claviere : Nelle prossime ore, i funzionari della direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere (dipartimento della pubblica sicurezza) saranno a Claviere per verificare la situazione dopo i recenti episodi di sconfinamento. ...

Cosentino CISL FP : “Roma Capitale avrà 300 nuovi Funzionari della Polizia Locale” : “Ordinanza della Cassazione, Roma Capitale avrà 300 nuovi Funzionari della Polizia Locale”. “Oggi la Suprema Corte di Cassazione di Roma ha ritenuto inammissibile il ricorso di Roma Capitale contro la sentenza della Corte di Appello che aveva già rigettato il ricorso di Roma Capitale per decorrenza dei termini di presentazione” lo dichiara in una nota Giancarlo Cosentino CISL FP Roma Capitale e Rieti. “Quindi la sentenza di ...

Follia di Kokorin e Mamaev - aggredito un Funzionario del Governo : “mai più in nazionale”. Ora rischiano la galera [VIDEO] : Aleksandr Kokorin, attaccante dello Zenit San Pietroburgo, e Pavel Mamaev, centrocampista del Krasnodar, probabilmente ubriachi, ieri mattina in un bar in Russia, hanno aggredito un funzionario del Governo. I due sono stati ripresi dalla telecamere di sorveglianza durante l’aggressione. Il Ministro dello Sport russo è stato categorico: “non saranno mai più chiamati in nazionale”. Adesso i due rischiano grosso: i club di ...

Falsi Funzionari dell'Inps e false e.mail : attenti alle truffe : Già in agosto avevamo segnalato tentate truffe a danno dei cittadini e pensionati, riportando un comunicato ufficiale Inps. Si trattava di tentativi di phishing ai danni di alcuni utenti che avevano ...

Di Maio : «Tria deve restare - ma i Funzionari del ministero ci hanno fatto trabocchetti» : Il vice premier: «Non daremo un euro a chi sta sul divano». E sulle pensioni: «Per quota 41 nel 2019 risolveremo anche questo problema»

Migranti - inchiesta su centri d’accoglienza veneti : indagati altri due alti Funzionari delle prefetture di Padova e Venezia : Si allunga l’elenco di funzionari delle prefetture di Padova e Venezia sotto inchiesta per la gestione dell’emergenza Migranti e per i loro rapporti con i rappresentanti delle cooperative che avevano vinto gli appalti per i centri di accoglienza di Bagnoli di Sopra (nel Padovano) e Cona (nel Veneziano). A Padova il nome nuovo è quello dell’ex vice prefetto Alessandro Sallusto, a Venezia quello del prefetto vicario Vito ...

Politici vs. burocrati - una costante della storia italiana. "Ma mai nessuno aveva attribuito ai Funzionari una volontà politica" : Il primo scontro che ebbe Benito Mussolini, appena pochi mesi dopo aver preso il potere, fu con il rigore del ragioniere di stato Vito De Bellis, un sacerdote dei conti descritto dall'allora ministro delle finanze, Alberto De Stefani, come un uomo emaciato, dallo sguardo febbrile, insonne per la responsabilità di proteggere il bilancio pubblico dall'attacco dei "roditori" che desideravano solo spolparlo.Ai tempi, il conflitto si accese ...

Briatore indagato. «Tangenti ai Funzionari del Fisco per riavere il suo yacht» : Arresti domiciliari per Andrea Parolini, commercialista di Flavio Briatore, e l'ex direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova Walter Pardini. La guardia di finanza ha eseguito...