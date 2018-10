Wanda Nara supersexy | il video hot in lingerie fa impazzire i social

Tapiro d’oro per Wanda Nara : Valerio Staffelli ha consegnato a Wanda Nara il Tapiro d’oro. La Nana rischia 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social alcuni dati personali (tra cui il numero di cellulare e l’e-mail) dell’ex marito, il calciatore Maxi Lopez,violando non solo la privacy ma causandogli un danno durante le operazioni di calciomercato del 2015. L’udienza è stata aggiornata al 29 ottobre per la lettura della sentenza. Intercettata a Milano da Valerio ...

«Tiki Taka» - Wanda Nara : «La mia vita tra calcio e cinque figli» - : Com'è fare il procuratore in un mondo di uomini? «Mauro aveva concluso il contratto con il suo procuratore e vedeva che io seguivo la carriera di mia sorella. In Argentina avevo cominciato a studiare ...

Striscia La Notizia – Wanda Nara rischia 4 mesi di carcere : Valerio Staffelli le consegna il Tapiro d’Oro [VIDEO] : Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro a Wanda Nara: per la moglie di Icardi chiesti 4 mesi di carcere per la pubblicazione del numero di telefono di Maxi Lopez sui social Wanda Nara rischia 4 mesi di carcere per aver reso pubblico sui social il numero di telefono dell’ex marito Maxi Lopez. Proprio per questo motivo Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia, ha consegnato il Tapiro d’Oro alla moglie di Icardi, ...

M.Lopez-Wanda Nara : il pm chiede quattro mesi di reclusione per la moglie di Icardi : wanda Nara e maxi lopez fanno ancora discutere, questa volta però non gli esperti di gossip o i tifosi di Sampdoria e Inter [VIDEO], bensì i giudici di un'aula di Tribunale. Per la showgirl argentina il pubblico ministero di Milano ha infatti chiesto quattro mesi di reclusione per aver diffuso il numero telefonico di Maxi Lopez, suo ex marito nonché il calciatore che adesso milita nel Vasco da Gama Brasile, causandogli un grave danno. L'attuale ...

Wanda Nara e le pesanti accuse : consegnato il Tapiro d’Oro - ecco la reazione della moglie di Icardi [VIDEO] : E’ stato consegnato da Valerio Staffelli di “Striscia la Notizia” il Tapiro d’Oro a Wanda Nara. Difatti, la moglie di Mauro Icardi rischia 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social alcuni dati personali dell’ex marito, il calciatore Maxi Lopez. La showgirl argentina, con il suo post del 22 giugno 2015, avrebbe violato la privacy di Lopez e lo avrebbe danneggiato durante le operazioni di calciomercato dello stesso mese. ...

Wanda Nara e le pesanti accuse : consegnato il Tapiro d’Oro - ecco la reazione della moglie di Icardi [VIDEO] : E’ stato consegnato da Valerio Staffelli di “Striscia la Notizia” il Tapiro d’Oro a Wanda Nara. Difatti, la moglie di Mauro Icardi rischia 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social alcuni dati personali dell’ex marito, il calciatore Maxi Lopez. La showgirl argentina, con il suo post del 22 giugno 2015, avrebbe violato la privacy di Lopez e lo avrebbe danneggiato durante le operazioni di calciomercato dello stesso mese. ...

Striscia - tapiro a Wanda Nara : rischia il carcere per aver diffuso i dati di Maxi Lopez : Questa sera a Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegnerà a Wanda Nara il tapiro d'oro . La moglie di Mauro Icardi rischia 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social alcuni dati personali, ...

Striscia la Notizia - Tapiro d'oro per Wanda Nara che rischia 4 mesi di carcere per colpa dell'ex Maxi Lopez : Questa sera a Striscia la Notizia, Valerio Staffelli consegnerà a Wanda Nara il Tapiro d'oro . L a moglie di Mauro Icardi rischia 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social alcuni dati personali, ...

Wanda Nara rischia 4 mesi di carcere : Striscia la Notizia gli consegna il Tapiro d’Oro : Questa sera a “Striscia la Notizia” le immagini della consegna del Tapiro d’Oro a Wanda Nara: la moglie di Mauro Icardi rischia 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social alcuni dati personali dell’ex marito, il calciatore Maxi Lopez. La showgirl argentina, con il suo post del 22 giugno 2015, avrebbe violato la privacy di Lopez e lo avrebbe danneggiato durante le operazioni di calciomercato dello stesso mese. ...

Striscia la Notizia - agguato a Wanda Nara : rischia la galera? Il blitz di Valerio Staffelli : Stasera a Striscia la Notizia , Canale 5, ore 20.35, Tapiro d'oro a Wanda Nara : la moglie di Mauro Icardi rischia 4 mesi di carcere per aver condiviso sui social alcuni dati personali , tra cui il ...

Wanda Nara - Tapiro per colpa di Maxi Lopez : “Vince sempre la verità” : Wanda Nara riceve un Tapiro d’Oro da Sfaffelli: la querelle con l’ex marito Maxi Lopez La nuova vittima di Valerio Staffelli è Wanda Nara. La nota showgirl argentina è stata intercettata dall’amatissimo e storico inviato di Striscia La Notizia a Milano. L’uomo ha consegnato un inaspettato Tapiro d’Oro all’attuale moglie del calciatore Mauro Icardi. Ma […] L'articolo Wanda Nara, Tapiro per colpa di Maxi ...

Wanda Nara - Tapiro d'oro da Striscia la Notizia/ Rischia il carcere per Maxi Lopez : “Vince sempre la verità” : Wanda Nara, Tapiro d'oro da Striscia la Notizia. La moglie di Mauro Icardi Rischia il carcere per Maxi Lopez: “Vince sempre la verità”, ha detto a Valerio Staffelli. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:12:00 GMT)

Processo Wanda Nara - chiesti 4 mesi di carcere per la moglie di Icardi : La showgirl argentina è accusata di trattamento illecito di dati privati per aver pubblicato sui social il numero di...

Wanda Nara 'aspetta' Icardi in lingerie : la sexy mise della Wags prima di andare a dormire [VIDEO] : Wanda Nara posta sui social un video sexy che la riprende prima di andare a dormire: baby-doll hot per la moglie di Icardi A Wanda Nara piace stuzzicare le fantasie dei suoi follower ed anche quelle ...