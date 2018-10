Non è l' Arena | Massimo Giletti e la minaccia dello spread | con chi si parla della

Ascolti tv ieri - Polonia Italia vs Victoria vs Non è L’Arena | Dati Auditel 14 ottobre 2018 : Quanti telespettatori hanno seguito Polonia – Italia sperando che la Nazionale azzurra portasse a casa un ottimo risultato e non venisse relegata alla serie B della Uefa Nations League? Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri sera, domenica 14 ottobre 2018? Quanti hanno seguito la serie tv Victoria che, pare, essere un vero e propri flop? Quanti, invece, si sono sintonizzati su Italia 1 per la nuova puntata de Le Iene o su La7 per la nuova ...

Non è l’arena/ Anticipazioni e ospiti 7 ottobre : Gelmini - Boccia - Borghi - Telese : Non è l'arena, Anticipazioni e ospiti 7 ottobre 2018: nello studio con Massimo Giletti ci saranno Maria Stella Gelmini, Francesco Boccia, Claudio Borghi e Luca Telese.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:38:00 GMT)

Asia Argento in lacrime a “Non è l’Arena” racconta cosa è successo quel famoso giorno… : Asia Argento A ‘Non è l’Arena’: ‘Vorrei tornare a X Factor, non ho fatto niente’ Bennett mi è saltato addosso, sesso completo senza preservativo, sarà durata 2 minuti. Asia Argento a “Non è l’Arena”, ospite di Massimo Giletti, replica a Jimmy Bennett che l’ha accusata di molestie. Si difende e racconta la sua verità. Piange, essere chiamata pedofila è ciò che più le ha fatto male, il figlio Nicola, avuto nel 2008 dal regista Michele Civetta, ...

Non è l'Arena - il fuori onda : Asia Argento scoppia a piangere : Dopo l'intervista di Jimmy Bennett a Non è l'Arena , Massimo Giletti ha passato la palla a Asia Argento. L'attrice ha raccontato la sua verità. Non risparmiandosi di scendere nei dettagli. 'Questo mi ...

Non è l'arena - appello di Massimo Giletti per Asia Argento ai produttori di X-Factor : ma proprio loro... : Dopo l'intervista ad Asia Argento a Non è l'arena, su La7, il conduttore Massimo Giletti, ha lanciato un appello a Sky : 'Confido nel fatto che dopo questa intervista ci sia uno spiraglio su X Factor :...

Video - Di Maio a "Non è l'Arena" : "Salvini sa che Non può chiedermi garanzie per Berlusconi" : Il vicepremier Luigi Di Maio, dopo aver trascorso la domenica a casa propria (ma non senza cedere a una diretta Facebook nel pomeriggio), in serata è stato ospite di Massimo Giletti a "Non è l'Arena", su La7. Ha parlato della manovra economica, del rapporto con Matteo Salvini, ma anche delle opposizioni, in particolare Forza Italia e PD, contro cui si era già scagliato stamane con un post.Di Maio ha anche spiegato la scelta di affacciarsi dal ...

Ascolti tv - intervista ad Asia Argento porta Non è l’Arena a superare Canale 5. Nel pomeriggio testa a testa tra Venier e D’Urso : “Vedere l’intervista a Jimmy Bennett mi ha fatto arrabbiare un po’ ma mi ha fatto soprattutto pena. Perché i suoi occhi erano vitrei e non c’era nessuna espressione sul suo volto. L’ho visto come un bambino che poi non è riuscito a proseguire la sua carriera, un’anima persa”, così Asia Argento ha commentato nello studio di Non è l’Arena la chiacchierata avvenuta la settimana precedente tra il conduttore e l’attore ...

Asia Argento a Non è l'Arena : 'Jimmy Bennett - un'anima persa' : Scelta che l'ha portata a diventare uno dei simboli del movimento americano contro le molestie nel mondo del cinema, #MeToo. 'Jimmy Bennett mi è saltato addosso, reagire era impensabile' esclama ...

Asia Argento insulta Salvo Sottile sui social dopo Non è l’Arena : Non è l’Arena: Salvo Sottile insultato pesantemente da Asia Argento Domenica 30 settembre Asia Argento è stata ospite da Massimo Giletti a Non è l’Arena. L’attrice ha raccontato la sua versione dei fatti dopo essere stata accusata di molestie sessuali da Jimmy Bennett, chiarendo di non aver mai violentato il giovane attore americano. Al contrario, sarebbe stato lui ad approfittare di lei una sera in albergo. Ovviamente, ...

Non è L’Arena - la verità di Asia Argento sulle accuse di Jimmy Bennett?VIDEO : Asia Argento a Non l’Arena di Giletti si è difesa da tutte le accuse, tra cui quelle di Jimmy Bennett: “contro di me tutte falsità” Ospite di “Non è l’Arena” di Massimo Giletti, Asia Argento ha detto la sua verità rispondendo a tutte le accuse ricevute in tutti questi mesi. L’attrice e regista si è confessata raccontando la sua versione dei fatti sul caso Jimmy Bennett. Ecco cosa ha detto. Asia Argento ...

