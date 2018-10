Napoli da sogno a Udine | 3-0 e adesso la Juventus è a - 4

Dove correrà Fernando Alonso nel 2019? Spunta l’ipotesi Formula E col sogno 500 Miglia di IndiaNapolis : Dove correrà Fernando Alonso nel 2019? Questa è una delle domande più gettonate tra gli appassionati del motorsport: il due volte Campione del Mondo di Formula Uno lascerà il Circus al termine di questa stagione e ancora non si conosce quale sarà il suo futuro. Una strada potrebbe essere quella della Indy Car con l’obiettivo di conquistare la 500 Miglia di Indianapolis per completare il sogno della Tripla Corona ma nelle ultime ore sarebbe ...

Escher al Pan di Napoli : la retrospettiva del grande incisore tra scienza e sogno : La retrospettiva dell'artista Maurits Cornelis Escher apre i battenti a Napoli al PAN - Palazzo delle Arti Napoli dal 1 novembre. La mostra, aperta fino al 22 Aprile, è un percorso di 200 opere che includono, oltre alle opere del genio visionario, anche un’ampia sezione dedicata all’influenza che il suo lavoro e le sue creazioni hanno esercitato sulle generazioni successive. .Continua a leggere

Luigi De Laurentiis : 'Napoli-Bari in A sogno per il 2022' : È talmente coinvolto che, mediamente ogni cinque parole, dice ' Bari '. Come se fosse un promemoria o un passaparola: qualcosa che gli interessa davvero e che memorizza a prescindere. Luigi De ...

Esultanza virale - il sogno di Giuliana : «Vedere Napoli-Juve al San Paolo» : Da tre giorni il video della sua Esultanza al gol di Verdi a Torino è diventato virale sul web e sui social network. Quel viso adolescente, che si emoziona fino alle lacrime per la prodezza...

Champions League - è una giornata ottima per i club italiani : rimonta da sogno per l’Inter - risultato positivo per il Napoli : Si sono concluse le gare valide per la prima giornata della fase a giorni di Champions League, in campo due italiane che hanno regalato emozioni e colpi di scena ma anche importante indicazioni in vista del proseguo della competizione. In particolar modo clamorosa rimonta dell’Inter, dopo il vantaggio del Tottenham la sconfitta sembrava vicina per la squadra di Luciano Spalletti, poi la rimonta tutto cuore prima con il gran gol di ...

Serie B Insigne Jr : «Sogno lo scudetto al Napoli e il Benevento in A» : Benevento - " Quest'anno il Benevento è atteso da un compito molto difficile, ma ce la metteremo tutta per tornare subito in Serie A" . Roberto Insigne , attaccante del Benevento in prestito dal ...

Napoli - De Laurentiis : 'Chiedo scusa ai tifosi - Ancelotti ha bisogno di 7/9 partite' : "Koulibaly tra i migliori al mondo, non volevamo cederlo" "Ounas è un'intuizione di Cristiano Giuntoli, mi disse che serviva comprarlo per rompere le partite perchè fa la differenza quando non si ...

Spal da sogno - la squadra di Semplici tiene il passo di Juve e Napoli : adesso caccia ad uno storico tris : La seconda giornata del campionato di Serie A ha regalato importanti emozioni e colpi di scena, la vera sorpresa di questo inizio può essere considerata la Spal, la squadra di Semplici guida la classifica con Juventus e Napoli. Esordio con il botto con il successo nella sentitissima gara contro il Bologna, poi la vittoria davanti al pubblico amico contro il Parma grazie ad una rete fantastica da parte di Antenucci. L’obiettivo è ...

Meraviglia Napoli - è una rimonta da sogno : la squadra di Ancelotti in pole per la lotta scudetto : E’ un Napoli incredibile e da scudetto quello che è sceso in campo nella seconda giornata del campionato di Serie A, seconda vittoria consecutiva per la squadra di Carlo Ancelotti, questa volta contro un osso duro come il Milan del calabrese Gennaro Gattuso. Rossoneri in doppio vantaggio, gran gol di Bonaventura su assist di Borini, poi contropiede perfetto concluso da Calabria. La reazione della squadra di Carlo Ancelotti è ...

Il sogno scudetto e la guida di Ancelotti - Insigne sprizza felicità dopo la vittoria del Napoli : e sull’infortunio… : Insigne esprime la sua felicità dopo il successo del Napoli sulla Lazio nella prima partita di campionato: l’esterno partenopeo rassicura anche sul suo infortunio Buona la prima per il Napoli che inaugura la sua prima partita di Serie A, targata Ancelotti, con un successo (seppur senza convincere). Molto contento l’autore del gol vittoria, Lorenzo Insigne, che ai microfoni di Dazn ha espresso tutta la sua felicità: “noi ...