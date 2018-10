Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia spopola sui media e sui social. Le ragazze di Mazzanti hanno conquistato l’affetto degli appassionati : E’ vero. Oggi è un giorno po’ triste per la Nazionale italiana di pallavolo femminile: la Finale dei Mondiali 2018 non ha sorriso alle Azzurre e l’oro iridato è andata alla fortissima ed esperta Serbia. C’è amarezza per quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato, per l’epilogo al quinto set e la gestione di alcuni momenti non ideale. Tuttavia le ragazze del CT Davide Mazzanti possono essere orgogliose di ...

Mondiali Volley 2018 - Danesi e Bosetti senza parole : “ancora non abbiamo realizzato” : Lucia Bosetti ed Anna Danesi quasi non trovano le parole per descrivere le sensazioni per l’argento conquistato ai Mondiali di volley Dopo cinque intensissimi set la Serbia ha battuto l’Italia nella finale dei Mondiali di volley 2018. Al tie break (conclusosi sul punteggio di 12-15), le azzurre si sono arrese alla forza della Nazionale Nikola Grbic, capace dopo il titolo europeo, di laurearsi Campionessa del Mondo 2018. A ...

Mondiali Volley 2018 – Chirichella non riesce a nascondere la delusione : “medaglia pesante - ma brucia la sconfitta” : L’Italia ha terminato il suo percorso ai Mondiali di Volley 2018 con un argento, Cristina Chirichella commenta la sua prestazione e quella delle compagne dopo la sconfitta contro la Serbia Dopo cinque intensissimi set la Serbia ha battuto l’Italia nella finale dei Mondiali di Volley 2018. Al tie break (conclusosi sul punteggio di 12-15), le azzurre si sono arrese alla forza della Nazionale Nikola Grbic, capace dopo il titolo ...

Mondiali Volley 2018 – Miriam Sylla tra lacrime e rimpianti dopo la finale contro la Serbia : “non siamo state ciniche” : L’Italia ha terminato il suo percorso ai Mondiali di Volley 2018 con un argento, Miriam Sylla commenta la sua prestazione e quella delle compagne dopo la sconfitta contro la Serbia dopo cinque intensissimi set la Serbia ha battuto l’Italia nella finale dei Mondiali di Volley 2018. Al tie break (conclusosi sul punteggio di 12-15), le azzurre si sono arrese alla forza della Nazionale Nikola Grbic, capace dopo il titolo europeo, ...

Mondiali Volley 2018 – Mazzanti dà onore e merito alle azzurre : “hanno fatto il salto di qualità nel momento più difficile” : L’Italia ha terminato il suo percorso ai Mondiali di Volley 2018 con un argento, Davide Mazzanti commenta la prestazione delle azzurre dopo la sconfitta contro la Serbia Dopo cinque intensissimi set la Serbia ha battuto l’Italia nella finale dei Mondiali di Volley 2018. Al tie break (conclusosi sul punteggio di 12-15), le azzurre si sono arrese alla forza della Nazionale Nikola Grbic, capace dopo il titolo europeo, di laurearsi ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia è d’argento : da Mancini alla Boldrini - tutti i messaggi social per le azzurre [GALLERY] : L’Italia ha terminato il suo percorso ai Mondiali di Volley 2018 con un argento, le azzurre ricevono i complimenti di tanti personaggi della politica e dello spettacolo Dopo cinque intensissimi set la Serbia ha battuto l’Italia nella finale dei Mondiali di Volley 2018. Al tie break (conclusosi sul punteggio di 12-15), le azzurre si sono arrese alla forza della Nazionale Nikola Grbic, capace dopo il titolo europeo, di laurearsi ...

Volley femminile - Italia oggi hai perso : vincerai domani! Il futuro è azzurro - l’argento ai Mondiali verso le Olimpiadi 2020 : Un argento che fa male perché il sogno iridato era lì a un passo, abbiamo accarezzato il tripudio iridato, ci abbiamo sperato quando siamo passati in vantaggio sul 2-1, abbiamo avvicinato l’impresa di battere la fortissima Serbia senza però riuscirci. Ma è anche un argento che lancia dei segnali importanti, è un’ottima base su cui costruire il futuro non soltanto imminente ma anche molto in là nel tempo: oggi l’Italia non ha ...

Mondiali Volley 2018 – Malagò fiero dell’Italia - il messaggio alle azzurre : “ci avete emozionato” : L’Italia ha terminato il suo percorso ai Mondiali di Volley 2018 con un argento, le azzurre ricevono i complimenti del Presidente del Coni Giovanni Malagò Dopo cinque intensissimi set la Serbia ha battuto l’Italia nella finale dei Mondiali di Volley 2018. Al tie break (conclusosi sul punteggio di 12-15), le azzurre si sono arrese alla forza della Nazionale Nikola Grbic, capace dopo il titolo europeo, di laurearsi Campionessa ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia è d’argento - arriva l’invito di Mattarella : le azzurre ‘convocate’ al Quirinale : L’Italia ha terminato il suo percorso ai Mondiali di Volley 2018, le azzurre ricevono i complimenti di Mattarella e il suo invito al Quirinale Dopo cinque intensissimi set la Serbia ha battuto l’Italia nella finale dei Mondiali di Volley 2018. Al tie break (conclusosi sul punteggio di 12-15), le azzurre si sono arrese alla forza della Nazionale Nikola Grbic, capace dopo il titolo europeo, di laurearsi Campionessa del Mondo ...

DIRETTA/ Italia Serbia (risultato finale 2-3) : niente oro a Yokohama - rivincita a Tokyo 2020?(Mondiali Volley) : DIRETTA Italia Serbia streaming video e tv Rai: orario e risultato live della finale dei Mondiali volley femminile 2018 (oggi sabato 20 ottobre) con le azzurre in campo a Yokohama(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 16:47:00 GMT)

Mondiali Volley - l'Italia si arrende in finale - oro alla Serbia : Si infrange sul muro della Serbia il sogno azzurro ai Mondiali di volley femminili in Giappone. All'Italia, sconfitta 3-2, va la medaglia d'argento. Nella finale le ragazze di Mazzanti hanno perso al ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Davide Mazzanti : “Un percorso fantastico - la delusione è normale. Argento nel biennio di esperienza…” : L’Italia non è riuscita a salire l’ultimo gradino e si è dovuta accontentare della medaglia d’Argento ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre sono state sconfitte dalla Serbia nella Finale di Yokohama, di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti tramite la FederVolley. Davide Mazzanti: “Siamo arrivati fino a qui perché abbiamo sognato questa partita. La delusione è normale perché nessuno sognava ...

Volley femminile - Giovanni Malagò sull’argento dell’Italia ai Mondiali 2018 : “Orgogliosi di una grande squadra che ha emozionato il Paese” : Inutile negarlo: la sconfitta al tie-break contro la Serbia della Nazionale italiana di pallavolo femminile nella Finale dei Mondiali 2018 assegnante l’oro brucia. Ad un passo dal traguardo, alle ragazze del CT Davide Mazzanti è mancato quel quid per portarsi a casa un titolo che avrebbe avuto una valenza importante per il movimento nostrano e la specialità. Tuttavia l’argento va accolto con positività, trattandosi di una medaglia ...

Mondiali Volley 2018 - la gufata shock di Wikipedia : 'Italia Campione del Mondo' - ma a vincere è la Serbia [FOTO] : I più attenti, avranno notato però una terribile gufata: su Wikipedia, ancor prima della fine della finalissima, all'Italia è stato assegnato il titolo di Campione del mondo. Un terribile errore, che ...