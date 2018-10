Messi infortunio al braccio | rischia Barcellona-Inter di Champions? Le ultime news

Infortunio Messi - shock Barcellona : l’attaccante esce in lacrime : Infortunio Messi – Si sta giocando una giornata importante valido per la Liga spagnola, in campo il Barcellona nella gara contro il Siviglia, alla fine del primo tempo doppio vantaggio per la squadra blaugrana grazie alle reti di Coutinho e Messi. Al 26′ shock per il Barcellona, il calciatore argentino costretto a lasciare il campo per un Infortunio al braccio, al suo posto Dembele. L’attaccante adesso potrebbe saltare la ...