Hoeness massacra Ozil | “lo avrei dovuto chiamare cacca! Razzismo? No | è solo scarso I

sportfair

(Di sabato 20 ottobre 2018) Uli, presidente del Bayern Monaco, continua a lanciare velenose frecciatine nei confronti di Mesut: il numero uno dei bavaresi ci va giù pesante Nelle scorse settimane, a seguito di un’aspra polemica che si protraeva dai Mondiali di Russia 2018 e prendeva le basi dalla debacle della Germania, Mesutha dato l’addio alla Nazionale. Il fantasista di origini turche è stato attaccato su ogni fronte da media e addetti ai lavori che ne hanno criticato la sua indole un po’ troppo ‘soft’ in campo, additandolo come la principale ragione del disastro tedesco in Russia. La foto scattata con Erdoghan, presidente della Turchia, è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso, connotando la questione di una sfumatura politico-razzista che non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco. Uno dei principali detrattori diè stato Uli ...