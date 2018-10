Eiaculazione precoce | la soluzione | Un nuovo farmaco risolve il problema

Una terapia efficace per l’Eiaculazione precoce : disponibile anche in Italia un nuovo farmaco spray : l’eiaculazione precoce è una condizione che interessa tra il 20% e il 30% della popolazione maschile in Italia. Per gestirla è disponibile anche in Italia un nuovo farmaco, la prima formulazione spray a base di due anestetici locali, lidocaina e prilocaina, approvata per questo specifico problema. Un tema al centro anche del 91° Congresso nazionale della Società Italiana di Urologia – SIU, in corso a Riccione, dove si è svolto oggi il simposio ...