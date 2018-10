Salute | la privacy e il fascicolo digitale Regione che vai e regole che trovi Medici

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Serve a semplificare la vita al cittadino e a garantire migliori servizi a minori costi. Ilsanitario elettronico (Fse) però continua a dividere e generare caos, per chi vi accede e perfino per chi gli resiste: sta partendo ora in Sicilia, mentre in altre 15 regioni è attivo da tempo. Restano ancora escluse Abruzzo, Basilicata, Calabria e Campania.che vai,che. Così la “rivoluzione” della sanità, nonostante i tentativi unificanti siano partiti nel 2012, ad oggi resta disponibile solo per una parte degli italiani, per altri è ancora preclusa. La misura di questo incedere scomposto del Fse la offre anche il diverso “trattamento” riservato al medico che per motivi legati alla tutela dellae alle garanzie sulla corretta conservazione del dato personale degli assistiti, si rifiuta ostinatamente di inserire i dati. Anche ...