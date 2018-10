Mosca | il metropolita Hilarion annuncia | Con Costantinopoli è scisma a causa

ilgiornale

: RT @agensir: Mosca-Costantinopoli. Metropolita Hilarion: 'È stato il Patriarca Bartolomeo a optare per lo scisma' - NuovaScintilla : RT @agensir: Mosca-Costantinopoli. Metropolita Hilarion: 'È stato il Patriarca Bartolomeo a optare per lo scisma' - valentinacarusi : Mosca-Costantinopoli. Metropolita Hilarion: “È stato il Patriarca Bartolomeo a optare per lo scisma - apaklin1 : RT @agensir: Mosca-Costantinopoli. Metropolita Hilarion: 'È stato il Patriarca Bartolomeo a optare per lo scisma' -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) A pochi giorni dalla grave rottura tra il patriarcato die quello ecumenico di, ildi Volokolamsk, capo del Dipartimento per le relazioni esterne della chiesa ortodossa russa, è arrivato a Roma per partecipare al Sinodo dei vescovi sui giovani.Tra gli incontri previsti c"è anche quello con Papa Francesco. Il tema sul tavolo è quello delle relazioni tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa russa ma, ovviamente, i colloqui sono stati inevitabilmente incentrati sulla spaccatura apparentemente insanabile che si è aperta tra Bartolomeo I e Kirill, dopo la decisione didi concedere l'autocefalia alla Chiesa ucraina."Il patriarcato diè attualmente in", ha ribadito senza usare mezzi termini il, in un"intervista concessa all"agenzia Sir. "In accordo con le leggi canoniche che regolano la Chiesa i ...