La favola della democrazia diretta del M5s inciampa nel referendum Atac

favola della domenica – L’incantesimo : Chris e Sonia erano due bambini molto affezionati l’uno all’altra. Avevano la stessa età, otto anni, ed erano cresciuti insieme. La mamma di Chris era di nazionalità filippina e lavorava nella casa di Sonia come governante. Non avendo fratelli, la bambina considerava Chris come suo fratello. Il papà del bambino era rimasto al paese di origine dove aveva un lavoro non ben retribuito. Per questo la mamma si era trasferita in Italia con suo figlio. ...