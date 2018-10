Juventus | Allegri | ' Ronaldo è sereno Contro il Genoa Chiellini riposa'

Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo è sereno e lavora bene' : 'Cristiano è molto sereno, sta lavorando bene. Le accuse? Sono cose personali, non posso e non devo rispondere'. Allegri spende parole d'elogio per CR7 nel periodo reso complicato per il portoghese ...

Juventus - Allegri si scopre : ecco parte delle scelte anti-Genoa : Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa svelando come sempre alcuni dettagli della formazione anti-Genoa “Arriviamo da 10 vittorie: questo è un momento in cui la troppa positività abbassa l’energia. Tutti dicono che vinceremo sempre. Ma attenzione: nelle ultime gare in casa con il Genoa abbiamo faticato“. Il solito Allegri insomma in conferenza stampa. L’allenatore della Juventus non ammette ...

Juventus Genoa - Massimiliano Allegri in conferenza stampa LIVE : LIVE 11:40 19 ott Fra una ventina di minuti, alle 14 circa, è previsto l'arrivo in sala stampa di Massimiliano Allegri. Giornata di vigilia in casa bianconera, dove domani arriverà il Genoa di Piatek. ...

Juventus - Ronaldo alza i pollici per Allegri : Nell’era social un post riesce a spiegare più di cento interviste il feeling professionale che si può instaurare tra un tecnico e un suo giocatore, e il caso di scuola è il post Instagram che Ronaldo a piazzato sul suo account al termine dell’allenamento di giovedì. Oltre due milioni e mezzo di like, 13.500 commenti. […] L'articolo Juventus, Ronaldo alza i pollici per Allegri proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale ...

Juventus - CR7 alza il pollice : che feeling con Allegri! : TORINO - Massimiliano Allegri intento a spiegare, Cristiano Ronaldo concentrato ad ascoltare per carpire le indicazioni del proprio allenatore in vista della sfida contro il Genoa . Questa la foto ...

Juventus-Genoa - Allegri recupera Dybala : Giorno dopo giorno la Vecchia Signora ritrova i reduci dalle Nazionali in vista del match di Campionato di sabato pomeriggio allo Stadium, Juventus-Genoa. E così questo pomeriggio sono rientrati alla base Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado. LA SITUAZIONE Il colombiano si è limitato ad un lavoro atletico, mentre i primi due si sono […] L'articolo Juventus-Genoa, Allegri recupera Dybala proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Juventus - sospiro di sollievo per Allegri in vista del match con il Genoa : Dybala si allena in gruppo : L’attaccante argentino ha lavorato oggi con il resto del gruppo, lanciando la propria candidatura per il match con il Genoa Giorno dopo giorno la Juventus ritrova i reduci dalle Nazionali e così questo pomeriggio sono rientrati alla base Dybala, Bentancur e Cuadrado. Il colombiano si è limitato ad un lavoro atletico, mentre i primi due si sono uniti al resto del gruppo, che ha proseguito la preparazione in vista della sfida contro il ...

Milan - Higuain mette le cose in chiaro : nel mirino la Juventus - Allegri e De Laurentiis : L’attaccante Gonzalo Higuain ha iniziato una nuova avventura con la maglia del Milan, il Pipita già grande protagonista in campionato ed Europa League. Il Pipita si toglie qualche sassolino dalla scarpa in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Dentro di me quel giorno (dopo la finale di Coppa Italia, ndr) ho avuto la sensazione che sì, forse sapevo che si era rotto qualcosa. E poi hanno preso Ronaldo. La ...

Juventus - CR7 e i primi nazionali di nuovo in campo : Allegri aspetta la squadra al completo : A caccia della nona vittoria consecutiva. Dopo aver fatto 8 su 8 in campionato, la Juventus mette nel mirino un altro successo che la avvicinerebbe all'ennesimo record. Quello di Rudi Garcia e della ...

Inter-Juventus - Tagliavento : “frainteso il saluto ad Allegri” : La partita della scorsa stagione tra Inter e Juventus ha fatto discutere, tanti favori arbitrali a favore del club bianconero che hanno condizionato la partita, in particolar modo la mancata espulsione nei confronti di Pjanic. Il quarto uomo era Paolo Tagliavento ed oggi è tornato sull’argomento a Radio Kiss Kiss: “Le sue parole sono state travisate. Ci si incrocia sempre con gli allenatori a fine partita e ci si saluta, è ...

Juventus - Allegri insegue Capello e Rudi Garcia : obiettivo partenza record : La corsa al record è uno sport che poco lo appassiona. Massimiliano Allegri è un seguace del pragmatismo applicato al mondo del pallone. Ottenere, per lui, è più importante di incantare e divertire e un filotto di vittorie diventa interessante solo se risulta funzionale al raggiungimento dell'obiettivo. Negli anni ...

Juventus - novità dall’infermeria : la rosa di Allegri si “allunga” : Juventus, arrivano ottime notizie per il tecnico bianconero Massimiliano Allegri che ritrova alcuni calciatori dopo la sosta per le Nazionali La Juventus di Massimiliano Allegri, ha iniziato con le marce altissime la nuova stagione. Adesso dovrà affrontare un tour de force non indifferente ed il tecnico avrà bisogno dell’intera rosa per poter attuare il suo proverbiale turnover. Le ultime novità dall’infermeria sono di certo ...

Juventus - Allegri rispolvera Douglas Costa : sarà titolare nel 4-3-3 : Allegri- Dopo la squalifica di 4 giornate, e dopo l’infortunio contro il Valencia, Douglas Costa è pronto a riprendersi la Juventus. In vista del match contro il Gel’ex oa, il tecnico bianconero sarebbe pronto a puntare sull’esterno brasiliano dal 1′. Una mossa a sorpresa per rilanciare subito l’ex Bayern Monaco. Una mossa che potrebbe coincidere […] L'articolo Juventus, Allegri rispolvera Douglas Costa: sarà ...

Juventus - Allegri : “puntiamo alla Champions” : “Dopo 7 scudetti e 4 coppe Italia consecutive, puntiamo all’Europa, sfiorata nelle due finali di Champions raggiunte negli ultimi 4 anni”. Lo dice al Samsung District di Milano l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, durante la presentazione del nuovo Galaxy A9, il primo cellulare al mondo con quattro fotocamere. “Samsung e Juventus – evidenzia Allegri – rappresentano l’eccellenza, ...