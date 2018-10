calcioweb.eu

: Infortunio Insigne: l’attaccante azzurro non parte per Udine! - CalcioNews24 : Infortunio Insigne: l’attaccante azzurro non parte per Udine! - CalcioWeb : Infortunio #Insigne, l'attaccante del #Napoli salta il match del #Friuli: ecco quando può rientrare… - NCLivecom : #UdineseNapoli, #Insigne assente per infortunio: la situazione -

(Di venerdì 19 ottobre 2018)– Carlo Ancelotti ha appena annunciato in conferenza di dover fare a meno del suo attaccante più prolifico neldi domani contro l’Udinese. Lorenzo, infatti, rimarrà aper lavorare e provare a fare il possibile per recuperare per ildi Champions League contro il Psg. Ancelotti ha comunicato che il numero 24 “non ha un problema grosso”, cosa che può far ben sperare i tifosi azzurri in vista di mercoledì. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, l’attaccante delildelpuò rientrare CalcioWeb.