Fedez per Diesel Hate Couture | la nuova collezione contro il bullismo presentata a Milano

Fedez contro Striscia la notizia per la battuta sul piccolo Leone : «Ci sono rimasto male» : La puntata del 17 ottobre di Striscia la notizia si è aperta con una battuta infelice di Ezio Greggio sull'intervento ai timpani a cui Leone, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, si è sottoposto a Los ...

Fedez - dietrofront dopo il post sull?operazione di Leone : «Meglio tenersi le cose per sé» : «Questa situazione mi ha fatto capire che siamo figli di questa generazione e comunichiamo in un certo modo ma a volte è meglio tenersi le cose per sé quindi ovviamente è...

STRISCIA LA NOTIZIA REPLICA A Fedez/ Il rapper non risponde ma ammette : "È anche colpa mia" : STRISCIA La NOTIZIA REPLICA alle accuse di FEDEZ in merito alla battuta sull'operazione del figlio Leone. "È stato tutto un complotto per farti attapirare!"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:30:00 GMT)

Striscia la Notizia replica a Fedez/ Il rapper non risponde. Non vuole nessun tapiro e pensa al suo nuovo tour : Striscia La Notizia replica alle accuse di Fedez in merito alla battuta sull'operazione del figlio Leone. "È stato tutto un complotto per farti attapirare!"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:00:00 GMT)

Striscia La Notizia replica a Fedez / "La battuta su tuo figlio Leone? Un complotto per farti attapirare!" : Striscia La Notizia replica alle accuse di Fedez in merito alla battuta sull'operazione del figlio Leone. "È stato tutto un complotto per farti attapirare!"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 17:42:00 GMT)

Fedez contro Striscia La Notizia per la battuta sul figlio : "Evitabile". La risposta di Striscia : "Un complotto per farti attapirare". : Aggiornamento ore 16.30 A stretto giro è arrivata la replica di Striscia La Notizia, ovviamente a mezzo Instagram. Due stories dedicate al malinteso, ecco il contenuto -tra il conciliante e il provocatorio - della prima: "Carissimo Federico Lucia, detto Fedez, siamo sempre stati dalla parte dei bambini. Non abbiamo mai fatto ironia sui più piccoli (certo, esclusi Brunetta e Berlusconi). Vogliamo bene a Leone. Avremmo avuto da ridire ...

Fedez furioso - la risposta di Striscia è epica : "Non ci spiace che te la sei presa - ecco perché" : Il tg satirico replica alla polemica del rapper, risentito dopo una battuta di troppo sul figlio Leone: "Era su di te, non...

Striscia La Notizia - Fedez risponde alla battuta sull'operazione del figlio : "Evitabile". : Quest'anno Striscia La Notizia è partita col botto: dopo un'interrogazione parlamentare sollevata in seguito allo scontro tra Antonio Ricci e Andrea Fabiano e le dure accuse di Vittorio Feltri ai danni del tg satirico, la colonna dell'access prime time di Canale 5 si trova costretta a registrare un altro malcontento, quello del rapper Fedez.Federico Lucia non ha apprezzato la battuta (non felicissima) di Striscia riguardo l'operazione ...

Striscia la Notizia - Ezio Greggio e la battuta al vetriolo contro Fedez : 'Eliminatele' - il rapper s'infuria : Un piccolo caso si abbatte su Striscia la Notizia , il tg satirico di Canale 5. Tutta colpa di una battuta di Ezio Greggio in apertura della puntata di mercoledì 17 ottobre sull'intervento ai timpani ...

Fedez contro Striscia La Notizia : il cantante difende il figlio dalle battute sulla sua operazione. Guarda il VIDEO : Fedez contro Striscia la Notizia, difende Leone dopo le battute sulla sua operazione all’orecchio di Redazione Web / pubblicato 2 ore fa Fedez, non ha per niente digerito l’infelice battuta di Striscia la Notizia... L'articolo Fedez contro Striscia La Notizia: il cantante difende il figlio dalle battute sulla sua operazione. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Striscia la Notizia fa ironia sull’operazione del figlio di Fedez - lui s’infuria : “Una cosa pretestuosa e cattiva” : Striscia la Notizia ironizza sull’intervento ai timpani del piccolo Leone, e Fedez s’infuria. Durante l’ultima puntata del tg satirico di Antonio Ricci Ezio Greggio l’ha buttata lì, come fosse la solita spiritosaggine da bar. Era meglio “eliminare le corde vocali a Fedez”, hanno scherzato i conduttori di Striscia, riprendendo una (pessima) battuta circolata sui social della coppia Fedez/Chiara Ferragni. Ma il momento di ilarità calato dalla ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per il tour di Fedez al via da Firenze a marzo 2019 : Dopo l'annuncio del tour di Fedez, ecco arrivare i Prezzi dei biglietti per partecipare ai concerti che l'artista di Rozzano ha organizzato per il suo ritorno sul palco da solista dopo il successo del progetto congiunto con J-Ax. Il primo concerto è previsto per il 15 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze ma i concerti proseguiranno per tutto il mese di marzo e fino alla metà di aprile, quando approderà alla Zoppas Arena di Conegliano per ...

“Leone sordo per non ascoltare la tua musica” : Fedez sbotta contro la battuta di ‘Striscia La Notizia’ sul figlio [VIDEO] : Fedez inviperito per la battuta su Leone e la sua sordità: l’intervento del rapper su Instagram commenta la scelta “Striscia La Notizia” Una battuta sicuramente di pessimo gusto quella che ha interessato Fedez e di conseguenza anche Leone. Dopo l’intervento all’orecchio del piccolo figlio di Chiara Ferragni e del rapper, i follower più cattivi e meno sensibili si sono accaniti sulla musica del cantante ...

'Tagliate le corde vocali a Fedez' - Striscia e la - brutta - battuta sull'intervento all'orecchio di Leone. E il rapper risponde così : FUNWEEK.IT - La puntata del 17 ottobre di Striscia la Notizia si è aperta con una battuta infelice di Ezio Greggio sull'intervento ai timpani a cui Leone, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, si è ...