Racing Poin Force India | confermato Perez

F1 – Nessun beneficio speciale per il team Racing Point Force India : la decisione dei delegati di gara : Il nuovo team Racing Point accumulerà modifiche al motore della Force India Il nuovo team di Formula 1 Racing Point , successore della Force India dal Gran Premio del Belgio di questo fine settimana, non riceverà un beneficio speciale e accumulerà le modifiche del motore della squadra precedente. Questo è stato deciso oggi dai delegati di gara a Spa-Francorchamps, dove la F1 ritorna dopo una pausa di quattro settimane. Gli addetti hanno ...

Formula 1 - GP Belgio : la Racing Point Force India conserverà i premi FOM : Nella conferenza stampa del venerdì riservata ai team principal, il neo-nominato in casa Racing Point Force India , Otmar Szafnauer, ha parlato della nuova/vecchia scuderia. Era importante fare ...

Force India addio : arriva la Racing Point : Fine dell'incertezza per il futuro della scuderia Force India , entrata in amministrazione controllata lo scorso 27 luglio. La Federazione internazionale dell'automobile, Fia, ha accolto la richiesta ...

F1 : Force India addio - ecco Racing Point : ANSA, - ROMA, 23 AGO - Fine dell'incertezza per il futuro della scuderia Force India , entrata in amministrazione controllata lo scorso 27 luglio. La Federazione internazionale dell'automobile, Fia, ha ...

F1. In Belgio debutta la scuderia Racing Point : La scuderia Force India non c’è più. Il team era entrato in amministrazione controllata lo scorso 27 luglio. La Federazione