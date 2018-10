Protezione civile | donazioni terremoto Centro Italia | approvati tutti i progetti

Milano - maxi incendio - in campo la Protezione civile : «Un picco di diossina nell'area del deposito» : È già buio quando cade l’ultimo pilone del capannone sotto i colpi del braccio meccanico. Ma l’incendio di via Chiasserini, alla Bovisasca, non è ancora finito dopo tre giorni. Spente le fiamme nel primo, rimangono altri due depositi che ancora ardono. I vigili del fuoco lavorano senza sosta, usano una «pinza» per demolire le travi pericolanti e portare via i rifiuti che domenica sera hanno iniziato a bruciare. --Stracci, plastica e gomma, 16 ...

Allerta meteo - nuovo avviso della Protezione civile : ancora maltempo al Sud - criticità arancione in Sardegna [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – La vasta circolazione depressionaria posizionata sul Mediterraneo centro-occidentale, continua a determinare condizioni di spiccata instabilità sulla Sardegna, in particolare sui settori orientali e meridionali, in estensione dalle prime ore di domani alle isole minori dello stretto di Sicilia e, successivamente, ai settori meridionali e ionici della stessa Sicilia, con associata intensificazione della ventilazione ...

Meteo Protezione civile domani : tempo nel complesso stabile - ma locali piogge ancora presenti : Nella giornata di domani avremo tempo complessivamente stabile sull'Italia, salvo locale instabilità su Isole Maggiori, medio versante Adriatico ed estremo Nord-Ovest. Ecco il bollettino della...

Milano. Intesa per migliorare l’azione di Protezione civile territoriale : Il Comune di Milano, rappresentato dalla vicesindaco Anna Scavuzzo, dal Comandante della Polizia locale Marco Ciacci, dal Direttore dell’Area Sicurezza

Meteo Protezione civile : il bollettino per domani - 17 Ottobre : La giornata di domani vedrà ancora condizioni di instabilità su buona parte d'Italia. Vediamo i dettagli nel bollettino della Protezione Civile. Previsioni Meteo Mercoledì 17 Ottobre...

Maltempo Sardegna : dalla Regione 180mila euro per le esercitazioni della Protezione Civile : La Giunta regionale della Sardegna ha finanziato con 180mila euro lo svolgimento di esercitazioni di Protezione Civile sul rischio di tipo idraulico e idrogeologico al fine di testare l’efficienza operativa delle azioni previste nei Piani di Protezione Civile comunale o intercomunale. Possono fare richiesta di ammissione al contributo le Unioni di comuni e i comuni per lo svolgimento di esercitazioni operative su scala reale sul rischio ...

Nubifragio - fondamentale il lavoro dei volontari della Protezione civile a Modica : Hanno salvato anche un bimbo di un mese, i volontari della Protezione Civile di Modica intervenuti a seguito del Nubifragio e delle tante emergenze

Protezione civile - un 'neo' in Sicilia : precari 232 'angeli della sicurezza' : Sono gli 'angeli' che entrano in azione in caso di disastri: terremoti, alluvioni, eruzioni, evenienze tutt'altro che rare nella nostra Isola. Sono tra i primi ad arrivare sul posto dove ci sono ...

Allerta Meteo e scuole chiuse - il capo della Protezione civile contro i sindaci : “allarme arancione diventa un giorno di vacanza - non dovrebbe funzionare così” : Sembra così semplice, ma evidentemente non lo è abbastanza. Nemmeno per chi deve decidere per conto di un’intera città. Il sistema per comunicare l’Allerta Meteo fa discutere da sempre, ma le ultime vicende verificatesi nel sud Italia, e non solo, hanno acuito ancora di più la questione. In particolare la decisione dei primi cittadini di chiudere le scuole non sempre corrisponde ad un effettivo rischio per studenti, insegnanti e ...

Meteo Protezione civile domani : diffusa instabilita' sull'Italia : La giornata di domani sarà caratterizzata da tempo instabile su molti settori della penisola, in particolar modo al Sud e sulle regioni tirreniche. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Maltempo : i comuni del Reggino riforniti dalle autobotti della Protezione Civile : autobotti della Protezione Civile regionale assicureranno il rifornimento di acqua potabile nei centri del Reggino privi del servizio idrico a causa della rottura della condotta causata dall’esondazione del torrente Tuccio in località Musupuniti di Melito Porto Salvo (Rc). Cinque i centri interessati: Reggio Calabria (Zona sud fino a Pellaro), Montebello Jonico, Roghudi, San Lorenzo e Motta San Giovanni. Il disservizio si protrarra’ ...

Alluvione a Modica : vertice alla Protezione Civile : Dopo l'Alluvione della notte scorsa a Modica si sta tenendo in queste ore un vertice tra il sindaco Abbate e i Tecnici comunali e Protezione Civile

Notte di maltempo a Ragusa : 30 interventi della Protezione Civile : Trenta interventi della Protezione Civile comunale ieri sera nelle zone critiche del territorio comunale di Ragusa. Diverse strade allagate