Novak Djokovic | ' Dobbiamo risolvere i problemi della Coppa Davis'

Djokovic e quella voglia di tornare n°1 : “sono un Novak nuovo! Obiettivo? Superare Nadal entro…” : Dopo il successo su Borna Coric nella finale dell’ATP di Shanghai, Novak Djokovic ha svelato di voler diventare numero 1 al mondo entro la fine dell’anno Trentadue Masters 1000, è questo l’incredibile bottino ottenuto in carriera da Novak Djokovic. L’ultimo è arrivato nella finale di Shanghai, grazie al successo in scioltezza ottenuto su Borna Coric, giustiziere di Roger Federer nel turno precedente. In conferenza ...

Novak Djokovic : 'Conosco Murray da una vita - siamo molto amici' : Nole ha anche ricordato i suoi esordi nel mondo del tennis. ' Il primo torneo della mia vita, il mio primo match ufficiale, era un torneo Under 10 ' ha raccontato il belgradese. ' Vinsi il primo ...

Rafa Nadal vs Novak Djokovic in Arabia Saudita : ecco tutti i dettagli del match del 22 dicembre : Nadal vs Djokovic in Arabia Saudita: i dettagli del grande match di tennis che contribuisce allo sviluppo economico e culturale del paese medio orientale Da un paio di mesi a questa parte, l’Arabia Saudita ha promosso alcune politiche culturali, sociali ed economiche che strizzano l’occhio alla modernità e al rinnovamento. Il merito è del Principe ereditario Mohammad Bin Salman che ha promesso eventi sportivi e cinema aperti ...

Novak Djokovic senza peli sulla lingua : “Lahyani? Se sbagliano anche gli arbitri vanno puniti” : Novak Djokovic ha commentato la recente sospensione dell’arbitro Mohamed Lahyani, avvenuta dopo lo strano discorso con Kyrgios durante gli US Open L’edizione 2018 conclusasi da qualche settimana ha portato con sè diverse polemiche. Dal caldo atroce alla questione ‘sessismo’, per non parlare del ‘discorso motivazionale’ fatto dall’arbitro Lahyani a Nick Kyrgios. Quest’ultimo episodio, uno dei ...

Novak Djokovic : 'Mia moglie Jelena è un supporto enorme per me' : Questo moment of being , per dirla come avrebbe detto Joyce, ha cambiato tutto: ' Il mondo sembrava completamente diverso ' racconta il serbo. ' Questo mi ha dato una forte motivazione ad affrontare ...

Novak Djokovic batte Del Potro e conquista gli Us Open : All'età di 31 anni Novak Djokovic scrive il suo nome tra le leggende del tennis conquistando il suo quattordicesimo titolo Slam e posizionandosi dietro Rafa Nadal e Roger Federer: sono 17 i trionfi per lo spagnolo, ben 20 per il fuoriclasse svizzero. A farne le spese nella finale dei US Open 2018 è stato uno straordinario Juan Martin Del Potro che è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo più di tre ore di gioco: 6-3; 7-6; 6-3 lo score ...

Tennis - Ranking ATP (10 settembre) : Novak Djokovic (n.3) scala la classifica - Fabio Fognini n.1 azzurro : Novak Djokovic scala la classifica dopo il trionfo di New York agli US Open 2018. Il serbo grazie al successo a Flushing Meadows si porta in terza posizione nel Ranking ATP capeggiato dallo spagnolo Rafael Nadal. Viste le precarie condizioni fisiche sia dell’iberico che dello svizzero Roger Federer (secondo), Nole può pensare di andare all’assalto del primato, sulla scia delle vittorie ottenute negli States e a Wimbledon, forte di ...

US Open 2018 - Novak Djokovic : “E’ un qualcosa di speciale aver raggiunto Pete Sampras”; Juan Martin Del Potro : “Fiero di essere tornato in Finale dopo 9 anni” : Ci ha provato l’argentino Juan Martin Del Potro a conquistare di nuovo New York dopo la storica impresa del 2009 ma contro questo Novak Djokovic non c’è stato davvero nulla da fare. E’ il serbo il re degli US Open, quarto e ultimo Slam stagionale del tennis, impostosi con il punteggio di 63 76(4) 63, in tre ore e un quarto, scrivendo il proprio nome nell’albo d’oro per la terza volta dopo i successi del 2011 e del 2015. Un ...

