Martina Attili | chi è? Video | sarà la prossima stella dei Live Show di X Factor 2018?

X Factor 12 - chi è Martina Attili : la storia della cantautrice romana : X Factor 12 parte subito con il botto, mai inizio fu più atteso di questo. Dopo la questione con Jimmy Bennet, la produzione del talent show conferma Asia Argento, almeno per queste prime puntate. L’attrice, infatti, sarà sostituita durante i live da un nuovo giudice. Nella prima puntata una giovane cantautrice romana, Martina Attili, ha conquistato il pubblico di X Factor 12, meritandosi la standing ovation anche dei giudici. X Factor ...

Martina Attili - la 17enne ha incantato X-Factor - tra tormenti e giochi da diva : Il pubblico si alza in piedi e applaude fino a spellarsi le mani. Alla prima di X-Factor 12, a conquistare tutti è Martina Attili, 17enne romana che studia da cantautrice. Martina è giovanissima ma ha già un bel pezzo di carriera alle spalle. Oltre a piccole comparse in fiction italiane come Un medico in famiglia, nel 2017 vince il premio Piero Calabrese e Area Sanremo con il brano "Un incubo ogni giorno". La partecipazione ...

X Factor 12 – Chi è Martina Attili? La sedicenne che ha stregato alle audition con la sua Cherofobia [VIDEO] : Martina Attili conquista pubblico e giuria di X Facto 12 con la sua ‘Cherofobia’: scopriamo insieme che cos’è questa particolare fobia legata alla paura di essere felici Nella serata di ieri è andata in onda la prima puntata delle audition di X Factor 2018. Tantissimi i candidati che si sono presentati davanti alla giuria composta da Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento (solo per le audition) per ricevere ...

Tutti gli ammessi alle audizioni di X Factor 12 - spiccano Martina Attili ed Elena Piacenti in un debutto anomalo : I primi ammessi alle audizioni di X Factor 12 potrebbero essere lo specchio di un'edizione nella quale saranno altri gli argomenti trattati, a scapito del talento espresso dai concorrenti. A parte qualche rarissimo caso, non ci sono stati grandi slanci artistici per la prima puntata del talent nel quale l'attenzione si è focalizzata sul debutto di Asia Argento, giudice già esclusa dal programma dopo le accuse mosse da New York Times, autore ...