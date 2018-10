Manovra | Tria | Dialogo con Ue buono | altra cosa toni politica

Manovra - Moscovici : Ho solo piano A - aspetto risposta Tria : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - oggi lettera richiamo Ue a Tria. Conte : nessuna frattura M5S-Lega : Intanto il premier Giuseppe Conte getta acqua sul fuoco delle polemiche dopo la denuncia di Luigi Di Maio che ieri sera a Porta a Porta ha accusato una misteriosa 'manina tecnica o politica' di aver ...

Manovra - Moscovici : "Deficit Italia preoccupa - 3 domande a Tria" : ... ha affermato il commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici, spiegando di aver posto tre domande sulla Manovra al ministro dell'Economia Giovanni Tria: su come si coprono le spese, ...

Manovra - Moscovici : non ho piano B - aspetto risposta Tria : Roma, 18 ott., askanews, - Nelle trattative sui Bilanci dei Paesi "non voglio mai assumere il ruolo di poliziotto cattivo, non ho mai il piano B, ho solo un piano A che è restare insieme nella zona ...

Manovra - lettera Ue a Tria : “Deviazione senza precedenti nella storia del patto. Inosservanza particolarmente grave” : Il bilancio italiano mostra una deviazione “senza precedenti nella storia del Patto di stabilità” perché il documento programmatico inviato a Bruxelles il 15 ottobre prevede “un’espansione fiscale prossima all’1% del pil, ove il Consiglio ha invece raccomandato un miglioramento del saldo strutturale”, e per “l’entità della deviazione”, una differenza di circa l’1,5% del pil. Lo scrivono ...

Manovra/ Carboniero - Ucimu - : dimenticata l'industria - serve subito un'agenda per la crescita : 'La bozza di MANOVRA 2019 ignora Formazione 4.0 e, dimenticando l'industria, sceglie di non porre lo sviluppo al centro dell'Agenda-Paese'. Parla MASSIMO Carboniero, presidente Ucimu.

Manovra - ecco la lettera dell’Ue all’Italia : ‘Deviazione senza precedenti nella storia’ Tria : spero in dialogo|Spread a 327 punti : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Conte : 'Ci aspettiamo critiche dall'Ue - ma la Manovra è molto bella' | Austria e Olanda 'preoccupate' : "Ritengo negativo che siano state fatte eccezioni per i Paesi più grandi", spiega Kurz, che si definisce "un grande difensore" dei criteri di Maastricht e indica la politica economica di Vienna come ...

Moscovici consegnerà oggi a Tria lettera Ue su timori legati a Manovra : Il commissario agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici, consegnerà oggi al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, una lettera in cui solleva i timori delle autorità europee sulla manovra italiana. Lo rende noto una fonte comunitaria.

In arrivo la lettera Ue chiede chiarimenti sulla Manovra. Moscovici ne parlerà con Tria e Mattarella : C'è posta per Roma. Mittente: Bruxelles, Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea. La lettera con la richiesta di chiarimenti sul documento programmatico di bilancio italiano verrà pubblicata oggi, apprende Huffpost a Bruxelles. Oggi: proprio nel giorno in cui il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici è in missione a Roma per incontrare il ministro del Tesoro Giovanni Tria, il ministro degli Esteri Enzo ...

