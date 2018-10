Manovra | la Commissione europea invia la lettera all' Italia | ' Deviazioni senza precedenti'

Manovra - lettera della Commissione Ue «Una deviazione senza precedenti» : Moscovici consegna il testo che contiene la contestazione formale sulla Manovra italiana. L’accusa è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno

La Commissione Ue all’Italia : “Nella Manovra una deviazione senza precedenti” : «Le dimensioni della deviazione sono senza precedenti nella storia del Patto di Stabilità». Lo scrivono Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis nella lettera che il commissario francese ha consegnato oggi al ministro Giovanni Tria durante la sua visita a Roma e resa nota a mercati chiusi. Il documento di due pagine quantifica «un gap pari all’1,5% de...

Manovra - Conte : “E’ molto bella - Merkel è impressionata”. Ma i leader sono critici Commissione al Belgio : “Troppo deficit” : Ufficialmente non è in agenda, ma sarà uno dei temi dominanti della giornata. La Manovra messa a punto dal governo M5s-Lega aleggia tra i corridoi dell’Europa Building di Bruxelles, dove i leader del continente sono riuniti per il Consiglio Ue. “Mi rendo perfettamente conto che non è questa la Manovra che si aspettavano dalla Commissione e ci aspettiamo osservazioni critiche”, ma “ci siederemo attorno al tavolo e ...

La Commissione cerca l’appoggio degli Stati per respingere la Manovra giallo-verde : Formalmente, la decisione di bocciare la manovra italiana non è stata ancora adottata. Anche perché la Commissione sta facendo tutti i passi per «dare un’ulteriore possibilità» al governo. Politicamente, però, ieri c’è stato un sostanziale via libera da parte del collegio dei commissari. Oggi ci sarà un altro passaggio, che Jean-Claude Juncker cons...

Manovra - la Commissione Ue e la bocciatura a tempo record : 'Italia spazzatura' - come ci puniscono : Entro la fine di questa settimana ci si aspetta già la comunicazione della Commissione europea sul respingimento della bozza del piano di bilancio del governo gialloverde. Infatti, l'esecutivo di ...

Il commissario al bilancio Guenther Oettinger : "La Commissione UE respingerà la Manovra dell'Italia" : Le Maire: "Impatto su eurozona è evidente" Della manovra italiana aveva parlato anche il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato questa mattina da Radio Classique. "Tutte le ...

La Commissione europea boccerà la Manovra italiana : La Commissione europea boccerà la manovra italiana. Ad annunciarlo allo Spiegel online è il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger. Sempre secondo quanto riporta il giornale tedesco, nei prossimi giorni - tra giovedì e venerdì - il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, dovrebbe inviare una lettera a Roma.Continua a leggere

Manovra economica - la commissione Ue prende tempo : giudizio solo dopo il verdetto delle agenzie di rating : Se l'Unione Europea tollerasse dei "derapages" dell'Italia rispetto alle regole di bilancio dell'Unione, arriverebbero gli "insulti e le invettive" da parte degli altri paesi, quelli che hanno i conti in regola. Jean Claude Juncker non nasconde la preoccupazione. Ma nel giorno in cui il documento programmatico di bilancio italiano arriva sul suo tavolo a Palazzo Berlaymont, il presidente della commissione Europea si muove come un funambolo: il ...

Manovra - Tria : “Sono d’accordo con Fico : abbassiamo i toni nel confronto con la Commissione europea” : “Come è noto la Commissione europea ha espresso preoccupazione circa la modifica del percorso programmatico. Ora si apre una fase di confronto costruttivo con la Commissione che potrà valutare le fondate ragioni della strategia di crescita del governo delineata dalla Manovra. In questo confronto costruttivo voglio dichiarare il mio accordo con il Presidente della Camera, sulla necessità di abbassare i toni”. Così il ministro ...

Manovra - Savona : aspettiamo e vediamo cosa dice la Commissione Ue : Roma, 8 ott., askanews, - Sui piani di Bilancio 'aspettiamo la risposta della Commissione europea e poi vediamo', nessuno, né in Italia né a Bruxelles ha interesse ad uno scontro, ma se dovesse essere ...

Manovra - Di Maio : "Il deficit resta al 2 - 4% - regole Ue nuove senza questa Commissione dopo le elezioni : Il vicepremier non si mostra preoccupato dalla bocciatura da parte della Commissione Ue, ma rassicura sul tema dell'uscita dell'euro: "Non esiste alcun piano B"

Manovra - la Commissione UE boccia il Def : "Grave preoccupazione" : Il Documento di economia e finanza appena approvato dal governo di Giuseppe Conte, come prevedibile, ha ricevuto oggi la bocciatura da parte dell'Unione Europea, che si è detta preoccupata da quella che è stata definitiva una "deviazione significativa" dal percorso di aggiustamento che era stato raccomandato all’Italia.La bocciatura da parte della Commissione Europea è arrivata con una documento di due pagine firmato dal vicepresidente Valdis ...