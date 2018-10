Le coppie del calcio che hanno giocato insieme | ma non tutti se lo ricordano | FOTO

Napoli - catturato il rapinatore delle coppiette nel parcheggio dello stadio San Paolo : Gli agenti del Commissariato San Paolo, insieme a quelli dell'UPG e del Commissariato Bagnoli, hanno arrestato Gennaro Di Napoli, 37enne napoletano, responsabile del reato di rapina aggravata. ...

Temptation Island Vip - le decisioni : l'addio delle tre coppie rimaste : Se per le prime tre coppie che avevano lasciato Temptation Island Vip l'amore aveva trionfato, ben diversamente sono andate le cose nell'ultima puntata, trasmessa ieri 9 ottobre da Canale 5. In essa era atteso il confronto tra i fidanzati ancora presenti nel resort di Santa Maria di Pula in Sardegna. Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Valeria Marini e Patrick Baldassarri, Andrea Sgolastra e Andrea Zenga si sono trovati faccia a faccia dopo 21 ...

Robert Pattinson - Mia Goth e il gioco delle coppie : Robert Pattinson e Mia Goth Robert Pattinson e Mia Goth Robert Pattinson e Mia Goth Robert Pattinson e Mia Goth Robert Pattinson e Mia Goth Robert Pattinson e Mia Goth Il destino si diverte a scombinare le carte. Se pochi giorni fa il gossip internazionale raccontava come Shia LaBeouf e FKA Twigs trascorressero sempre più tempo insieme a Londra, adesso c’è da tenere d’occhio anche un’altra «coppia». Robert Pattinson e Mia Goth ...

Il Papa : attenti agli avvocati che approfittano delle coppie in crisi : Da qui Francesco coglie l'occasione per affrontare un'altra questione ancora oggi pressante in alcune realtà dell'Italia e del mondo: quella dei matrimoni fatti 'di fretta', dice lui, meglio ...

TEMPTATION ISLAND VIP 2018 - coppie : CHI SI È LASCIATO?/ Diretta : Patrick - "Valeria mi ha deluso" (2a puntata) : TEMPTATION ISLAND Vip 2018, Diretta seconda puntata: dopo aver visionato i filmati di Valeria Marini e Ivan Gonzalez, Patrick Baldassari è sempre più deluso. E la diva...(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 22:36:00 GMT)

Temptation Island Vip – Seconda puntata del 25 settembre 2018 – Simona Ventura accoglie le coppie di famosi - tra cui l’ex marito e la sua giovane fidanzata. : Ad un mese e mezzo dal termine della quinta serie della versione tradizionale, finalmente l’attesa è finita e questa sera su Canale5 debutta la prima edizione di Temptation Island Vip. Questa sera in prima serata va in scena la Seconda puntata. La prima ha catturato circa 4,5 milioni di telespettatori con il 19,9% di share. Novità […] L'articolo Temptation Island Vip – Seconda puntata del 25 settembre 2018 – Simona Ventura accoglie ...

Temptation Island Vip - in crisi le prime coppie : 'Valeria Marini ha lasciato Patrick prima del reality'. Problemi anche per Nilufar e ... : Valeria Marini e Patrick Baldassarri non sarebbero più una coppia e la colpa potrebbe non essere del tentatore Ivan. I due, protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip, sono già ...

Pechino Express 2018 al via da Tangeri : coppie in gara e primi eliminati del 20 settembre : Un lungo viaggio, uno dei percorsi più lunghi mai visti del programma e tanti volti noti della tv, da qui riparte Pechino Express 2018 che tra poco andrà in onda su Rai2 con Costantino della Gherardesca ancora al timone. Una serata un po' complicata per l'adventure game di Rai2 che dovrà scontrarsi con Non dirlo al mio capo 2 in onda su Rai1 e con X Factor 2018 in onda su Sky Uno. “Pechino Express. Avventura in Africa” prende il via oggi, ...

5 coppie di ex fidanzati famosi che hanno litigato furiosamente sui social dopo la fine delle loro relazioni : Drammi su drammi The post 5 coppie di ex fidanzati famosi che hanno litigato furiosamente sui social dopo la fine delle loro relazioni appeared first on News Mtv Italia.

Temptation Island Vip – Prima puntata del 18 settembre 2018 – Simona Ventura accoglie le coppie di famosi - tra cui l’ex marito e la sua giovane fidanzata. : Ad un mese e mezzo dal termine della quinta serie della versione tradizionale, finalmente l’attesa è finita e questa sera su Canale5 debutta la Prima edizione di Temptation Island Vip. Novità alla conduzione: Filippo Bisciglia, saldo al timone della versione classica, lascia il posto a quella vip nelle mani di una carichissima Simona Ventura, che […] L'articolo Temptation Island Vip – Prima puntata del 18 settembre 2018 – Simona ...

Temptation Island Vip al via il 18 settembre : coppie e anticipazioni della prima puntata : Temptation Island Vip fa il suo debutto questa sera a pochi mesi dal successo ottenuto dalla versione nip che migliora di anno in anno e che quest'estate ha raggiunto agilmente il 20% superandolo e non di poco. Sarà in grado Simona Ventura di replicare il successo di Filippo Bisciglia e dei suoi sconosciuti? Mediaset è sicura di sì visto che si è tenuta stretta l'edizione vip che doveva andare in onda a fine agosto e che, invece, terrà ...

Nathalie Guetta/ "Non sono gelosa di mio fratello David - ma delle coppie felici" (Vieni da me" : Nathalie Guetta racconta il rapporto con il fratello David, il famoso deejay: "non sono gelosa del suo successo, ma delle coppie felici" (Vieni da me).(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 14:17:00 GMT)