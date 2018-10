La risposta di Di Maio alla lettera Ue sulla manovra

Scuola - Di Maio agli studenti : ‘Incontriamoci’ ma la risposta è chiara : La protesta degli studenti durante lo sciopero di venerdì scorso ha riempito le pagine di cronaca, soprattutto per l’episodio accaduto a Torino (manichini raffiguranti Salvini e Di Maio dati alle fiamme). Il vicepremier e leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, a questo proposito, ha risposto tramite un video pubblicato su Facebook. Di Maio agli studenti: ‘Vediamoci e mettiamoci al lavoro sulle cose che servono alla ...

Bankitalia contro Di Maio - duro botta e risposta : 'Def - impatto modesto' - 'Si candidi alle elezioni' : ... un'opinione molto distante da quella della maggioranza di Governo , che invece è sicura che questa manovra risanerà l'economia italiana. 'L'aumento dei trasferimenti correnti per reddito di ...

Manovra - botta e risposta tra Di Maio e la giornalista : “Mi fa parlare?”. “Sì - ma cosa vuol dire? Non ha senso” : botta e risposta tra il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, all’ambasciata italiana a Berlino dopo l’incontro con l’omologo del governo tedesco, e una giornalista, che gli chiede conto della Manovra e dell’apparente scarsa fiducia di mercati e investitori nei confronti del nostro Paese. “Mi fa parlare, posso?” chiede Di Maio alla prima interruzione. Quando poi la giornalista interviene una seconda ...

Vittorio Feltri - risposta letale a Luigi Di Maio : 'Verremo in massa al tuo funerale' : Il grillino Luigi Di Maio , non certo per la prima volta, ha auspicato la morte dei giornali . Una frase a cui Vittorio Feltri ha scelto di replicare su Twitter. 'Di Maio auspica la morte dei giornali.

Il botta e risposta tra Berlusconi e Di Maio : Silvio Berlusconi lancia la sua crociata contro il M5s e annuncia che sarà "in campo" per le elezioni Europee del maggio 2019. Non solo: fa anche il punto delle alleanze nel centrodestra striglia Matteo Salvini per aver annunciato che il tridente Fi-FdI-Lega resterà "solo per accordi locali". Ma è soprattutto con i pentastellati che il leader di Forza Italia si scaglia, ...

Pensioni - l'Ocse : "Non smantellate la legge Fornero". La risposta stizzita di Di Maio : L'Organizzazione rivede al ribasso le stime del Pil per il 2018 e sprona il governo a non smantellare le riforme già fatte...

“In Italia Hitler non c’è - ma i piccoli Mussolini sì”. Botta e risposta tra Moscovici e Di Maio : Oggi «c’è un clima che assomiglia molto agli anni ’30. Certo, non dobbiamo esagerare, chiaramente non c’è Hitler, forse dei piccoli Mussolini...». A parlare è il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, tornando a dirsi preoccupato per la progressione dei populisti in Europa a meno di un anno dalle elezioni europee del 2019. «L...

Ponte crollato - la protesta degli sfollati in Regione Liguria. Botta e risposta Toti-Di Maio : Giornata intensa a Genova, mentre sul fronte politico si infiamma la polemica sulla ricostruzione e sulla nuova viabilità dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi. Stamane, mentre stava per riunirsi nel capoluogo ligure il consiglio regionale e comunale congiunto per fare il punto sulla situazione, decine di sfollati si sono radunati davanti a...

La Doria - Di Maio : 'risposta negativa dall'azienda - ma non finisce qui' : 'Abbiamo avuto un incontro con La Doria sullo stabilimento di Acerra, ma non ci siamo ancora. È assurdo trovarsi a un tavolo in cui lo Stato, il governo centrale, la Regione, il Comune, mettono a ...

Ponte Genova - botta e risposta Toti-governo : “Autostrade deve pagare”. Di Maio : “Tocca allo Stato” : Il vicepremier sostiene che a ricostruire il Ponte Morandi dovrebbe un'azienda di Stato, pronta la risposta del Governatore della Liguria: "La concessionaria è ancora Autostrade, tocca a lei pagare e presentare un piano"Continua a leggere

Botta e risposta Di Maio-Toti su ricostruzione : A Fincantieri e Cdp i lavori per la ricostruzione del ponte Morandi a Genova. A sottolinearlo sono il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Ma ...

"Gli facciamo il cu...". Quella risposta di Di Maio al ragazzino ai funerali di Genova : Non solo gli applausi a Salvini e a Di Maio all"ingresso al padiglione B della Fiera di Genova. Ai funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte Morandi, molti cittadini hanno cercato di avvicinare i due vicepremier per stringergli la mano e scambiare due parole.I due ministri si sono fermati a parlare con i cittadini soprattutto alla fine delle esequie. Salvini ha scattato un selfie con una ragazza, forse parente di una vittima, che ...