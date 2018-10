Caso Cucchi | mille studenti in coda alla Statale di Milano per vedere il film

Caso Cucchi - incontro tra la sorella Ilaria e la ministra della Difesa Trenta : “Dobbiamo chiedere scusa in tanti” : È durato quasi un’ora l’incontro a palazzo Baracchini tra la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, il comandante dei Carabinieri, generale Giovanni Nistri, e Ilaria Cucchi. Al termine dell’incontro, soltanto la ministra ha rilasciato dichiarazioni alla stampa, spiegando che questa scelta è stata condivisa anche dal comandante Nistri e dalla stessa sorella di Stefano Cucchi: “Sono felice che Ilaria abbia accettato l’incontro che le ho ...

Caso Cucchi - sorella incontra Trenta e Nistri. Ministra : “Dobbiamo chiedere scusa in tanti. Chi ha sbagliato - pagherà” : Quasi un’ora di faccia a faccia, in una stanza di palazzo Baracchini, sede del ministero della Difesa. Da un lato Elisabetta Trenta e il comandante dei carabinieri, Giovanni Nistri; dall’altro Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, il geometra romano ucciso il 15 ottobre 2009. Poco più di nove anni fa e qualche giorno dopo la svolta nel processo, con le dichiarazioni di Francesco Tedesco, il militare dell’Arma imputato per omicidio ...

Comandante Carabinieri Nistri su Caso Cucchi : chi sa parli : Roma – Nella trasmissione di ‘Porta a porta’ sul caso Cucchi, di oggi 16 ottobre, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale Giovanni Nistri in un’intervista televisiva esclusiva a Bruno Vespa rivolgendosi ai militari dell’arma ha detto: “Chi sa parli”. Si e’ quindi detto “lieto che uno dei militari presenti quella sera abbia detto la sua verita’: questo vuol dire ...

Caso Cucchi : Selvaggia Lucarelli critica la compagna di Alemanno per un post contro Ilaria : Ilaria Cucchi in questi giorni più che mai, sta dividendo l’opinione pubblica. Dopo la verita' sul pestaggio del fratello Stefano, la sorella della vittima è tornata in tv per raccontare questa triste storia di abuso di potere. Il post su Twitter che non piace alla Lucarelli In queste ore sui social c’è stato un piccolo diverbio a colpi di Tweet tra Selvaggia Lucarelli e Silvia Cirocchi, ovvero l’attuale compagna di Gianni Alemanno. La fidanzata ...

Caso Cucchi - il muro del silenzio comincia a sgretolarsi. Ecco chi è sotto accusa : "Sono profondamente commossa. Provata. Guardo il cielo sperando di poter incontrare il tuo sguardo. Non vedo nulla. Solo le luci accese della sala Darsena dove è appena terminato il film sulla tua ...

A Brindisi appare uno striscione contro Francesco Tedesco - il carabiniere imputato nel Caso Cucchi. "Infame - per te nessuna pietà" : Sono in corso a Brindisi le indagini della Digos per identificare gli autori di uno striscione offensivo contro Francesco Tedesco, il carabiniere imputato nel caso di Stefano Cucchi, che ha fatto rivelazioni importanti sulla responsabilità di due colleghi, rese note solo nei giorni scorsi.Lo striscione è comparso nella notte tra sabato e domenica sul cavalcavia De Gasperi, a Brindisi. Tedesco è originario della città ...

Stefano Cucchi - due tendenze insopportabili nel dibattito sul Caso : Come i miei 25 lettori avranno notato, da un po’ di tempo sono assente da questo blog e, se qualcuno ha sentito la mancanza, me ne scuso. Sono all’estero e fatico a seguire le vicende italiane. Rientrato per qualche giorno, però, sono rimasto colpito da alcuni aspetti che la comunicazione giornalistica ha sviluppato attorno al caso Cucchi e alle sue più recenti, inattese evoluzioni. Ci sono in particolare due tendenze, nel dibattito sul tema, ...

Caso Cucchi - Ilaria : 'Nessuno accusa l'Arma dei carabinieri ma le singole persone' | : "Mio fratello ha vissuto un vero e proprio calvario ed è morto in condizioni disumane". Così Ilaria Cucchi, dopo la svolta nel processo per la morte di Stefano "Chi ha detto il falso è responsabile di ...

